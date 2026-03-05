La estación de tren de Soria volverá a su origen y tendrá un 'hostel' con 9 plazas

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Tres años después de presentar el proyecto de remodelación de la estación de trenes de Soria, El Cañuelo, el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) aprueba la licitación de las obras. Serán 5 millones de inversión y un plazo de ejecución de 14 meses. La intervención permitirá ‘recuperar’ el edificio original de Gutiérrez Soto y entre otras particularidades habrá una zona de aparcamiento y un hostel con 9 habitaciones. En cuestión de días licitará oficialmente la obra después de que ayer se anunciara el proceso de contratación, se publicaran los pliegos y finalmente se anulara el procedimiento por un error debido a la falta de documentación.

Fuentes de Adif confirmaron el paso más importante, la aprobación de la licitación. Tal y como está explicado, el proyecto se presentó en Soria en noviembre de 2022 y un año después se adjudicó la redacción del proyecto. Completada el documento que guiará las obras ha pasado casi un año que se ha empleado en la supervisión del proyecto, la inclusión de algunas modificaciones –como la inclusión de más plazas de aparcamiento– y el visto de bueno de Patrimonio.

No obstante, la tortuosa tramitación dejó ayer una última ‘anécdota’ y es que las obras llegaron a estar licitadas, pero apenas unos minutos ya que tuvo que anularse el procedimiento tras la detección de un error. Fuentes cercanas a Adif confirmaron que en «unos días» la licitación será oficial. A las 13.13 horas de ayer se publicó en la Plataforma de Contratación el anuncio de licitación y minutos después el pliego. A las 13.32 se anulaban ambos documentos y sobre las 14.00 horas se publicaba la licitación para anularse minutos después.

Según suscribe el expediente se persigue «la remodelación del actual edifico de viajeros, permitiendo la mejora de sus circulaciones interiores que permitan dar cabida a los servicios ligados a la actividad ferroviaria que se prestan a la estación y recuperando el carácter original de su aspecto exterior». Además, se procederá a la «adecuación y acondicionamiento de accesos a la estación, aparcamiento y urbanización del entorno de la Estación». El pliego publicado, y luego retirado, contemplaba que el plazo de recepción de ofertas finalizaría el 8 de abril. Teniendo en cuenta los plazos habituales de una licitación de este tipo, las obras podrían comenzar en torno al final del verano o el último trimestre de este 2026 por lo que aproximadamente Soria ‘estrenará’ estación de cara al primer trimestre de 2028.

Las obras se desarrollarán en tres frentes principales. Por una parte la recuperación de la memoria arquitectónica del proyecto original de Gutiérrez Soto eliminando los revocos para aflorar la piedra origina y con la recuperación de las terrazas originales eliminando las alas construidas sobre ellas. También se procederá a recuperar los arcos de medio punto en la planta baja, una nueva cubierta o rehabilitar las marquesinas.

El segundo frente en la reordenación de espacios en la estación y la ampliación del vestíbulo. Entre otras cuestiones se reubicará el vestíbulo para tener una conexión directa con los andenes aprovechando la simetría y creando un nuevo vestíbulo «amplio y diáfano» y que provoca además la redistribución del esto de estancia. En uno de los extremos se habilitará la zona de cafetería, el despacho de atención al cliente y la venta de billetes. La cafetería será independiente y contará con un amplio espacio de terraza. Además habrá un nuevo núcleo de aseos.

Por último, se contempla actuar en la planta primera generando un hostel y, por tanto, dándole un uso comercial a este espacio. La previsión es eliminar la tabiquería existente de las actuales viviendas para contar con 9 habitaciones y «un gran núcleo de aseos y vestuarios». El hostel se organizará en torno a un gran pasillo central . Las terrazas recuperadas de los extremos se convertirán en áreas de descanso exterior.