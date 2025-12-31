Estos son los temas de los que hablará Soria en 2026

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Arranca el año y los próximos 12 meses deberían tener noticias importantes para la provincia de Soria. Más allá de las nuevas cuestiones que traiga la actualidad informativa, estas son las principales cuestiones que a lo largo de 2026 centrarán buena parte de la atención informativa en la provincia:

Adiós de Carlos Martínez Mínguez. Es una mera cuestión de tiempo con fecha límite en marzo. El socialista Carlos Martínez dejará la Alcaldía de Soria en 2026, cuando asuma el acta de procurador en las próximas elecciones autonómicas de marzo. Su salida pondrá fin a una etapa de casi 20 años al frente del Ayuntamiento de Soria donde acumuló victoria tras victoria y mayoría absoluta tras mayoría absoluta. Una de las figuras claves de la política local que da el paso al ámbito autonómico como líder del PSOE de Castilla y León. Su salida, evidentemente, supondrá también un nuevo alcalde o alcaldesa en la capital provincial. Más allá de críticas, fobias o defensores acérrimos, es innegable la huella que Martínez Mínguez dejará en la ciudad.

Elecciones en Castilla y León. Evidentemente vinculadas con el punto anterior. Castilla y León celebrará elecciones en marzo y Soria será un punto de atención importante. El líder del PP y actual presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco parte con el objetivo de revalidad victoria y acercarse a la mayoría absoluta, aunque esta última cuestión parece complicado. El soriano Carlos Martínez, tras 20 años de inmaculada trayectoria en las urnas a nivel municipal tratará de reflotar a un PSOE que aspira, al menos, a ser la fuerza más votada en la Comunidad y a recuperar en Soria el terreno perdido en 2022 donde fue tercera fuerza. Las elecciones volverán a medir la pujanza de VOX, que buscará su primer procurador por Soria y consolidar su posición en la Comunidad. Por último, las urnas volverán a evaluar la salud de Soria Ya. Los sorianistas dieron el salto a la política en 2022 y arrasaron. Fueron la fuerza más votada, lograron 3 procuradores y ahora se testeará si el otrora movimiento social mantiene su pujanza.

Ayudas de funcionamiento. Fueron recibidas como la gran esperanza para mejorar la competitividad de las empresas de Soria. Tras años de lucha, por fin había un reconocimiento explícito a la situación de despoblación de la provincia y se permitía aplicar políticas específicas para combatir esa situación. La aplicación, por parte del Gobierno central, está lejos de lo esperado. Volverá a ser tema central del debate político y además la UE iniciará la evaluación con el riesgo de que la falta de impacto real provoque su desaparición apenas unos años después de su implantación.

Ferrocarril. Soria inicia 2026 sin servicio ferroviario en su única línea activa, la que une la provincia con Madrid. En principio, el regreso debería producirse en torno la segunda mitad de marzo de 2026, aunque ya ha habido un retraso en las previsiones (inicialmente tenía que haber regresado para finales de año). Mientras, hay otras cuestiones pendientes como el lanzamiento real del proceso de renovación de la estación de tren de Soria y alguna esperanza de que se materialice el compromiso del Gobierno con la electrificación de la Soria-Torralba. La reapertura de la Soria-Castejón quedará pendiente del estudio en marcha cuya resolución podría llegar a finales de año.

Autovías. La eterna reclamación de la provincia. No van a terminar, pero para 2026 deberían llevar avances significativos en los dos tramos en obras, el Fuensaúco-Villar de la A-15 y el Langa-Aranda de la Autovía del Duero. Es de esperar que Transportes al menos lance alguno de los tramos más avanzados de la A-15 como el Ágreda-Tarazona o el Villar-Ágreda, que ya deberían haber salido a lo largo de 2025.

Planificación Eléctrica. Tras la publicación del borrador de la planificación y la presentación de alegaciones, a lo largo de este año el Gobierno deberá presentar, y aprobar, la estrategia de planificación eléctrica. A grandes rasgos, la provincia reclama poder hacer uso de la ingente cantidad de energía que produce y de esta forma tener capacidad para atraer importantes proyectos empresariales. Una de las cuestiones más importantes, sino la que más, para el futuro estratégico de Soria.

Estrategia Logística. También importante. La Junta presentó un Plan que generó mucha incertidumbre en Soria. La respuesta fue inmediata por parte de la Junta con la puesta en marcha de un informe específico para Soria. Sobre la mesa, el área Cylog de Valcorba, un puerto seco o similar en la zona sur para aprovechar la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza, único punto en la provincia de conexión con los grandes corredores europeos, o la posibilidad de unidades logísticas satélites en la zona de la Ribera del Duero o en el Moncayo.

Nueva Estrategia Demográfica. La llegada de Pedro Sánchez al poder supuso que el Reto Demográfico alcanzara rango de Ministerio, junto a Transición Ecológica, y el Plan de 130 Medidas contra el Reto Demográfico. Una apuesta ambiciosa, pero cuyos resultados han sido cuestionados hasta por el Tribunal de Cuentas rebajando la cuantía de las inversiones y con dudas sobre su efectividad. En 2026 llegará una nueva estrategia, para la que ya se han dado los primeros pasos, en espera de que haya un impacto real en los territorios despoblados.

Eclipse. Sin duda, uno de los acontecimientos del año y en el que además Soria será un lugar de privilegio para su observación. El eclipse solar del día 12 será una magnífica oportunidad de Soria para posicionarse como punto de referencia para este tipo de turismo y para aprovechar el acontecimiento para atraer más visitantes que descubran la provincia. Muchas localidades e incluso la Diputación tienen en marcha iniciativas y planes, pero la competencia es feroz.

Torrezno. El imparable ascenso de uno de los emblemas de la gastronomía soriana deberá ver por fin en 2026 sus primeras etiquetas como Indicación Geográfica Protegida, lo que lo elevará 'oficialmente' al olimpo gastronómico. Los número indican que también habrá un nuevo récord de venta. Otros productos como la manzana, el chorizo o la trufa siguen esperando con la esperanza de seguir el exitoso camino del torrezno.

Deporte. En el plano individual y tras la buena noticia de Marta Pérez, los ojos estarán en los posibles éxitos de Héctor Díez, Adriana Verde o David José Pineda. En los deportes de equipo todos conjuntos sorianos tienen objetivos importantes y diferentes niveles de 'presión'. El Grupo Herce, con la competitividad por bandera, será candidato a ganar la Copa y es lícito 'soñar' con la liga. Para el BM Soria el objetivo no es otro que lograr la permanencia en Plata. Por último, quizás el más necesitado. El CD Numancia necesita de forma imperiosa escapar del pozo de la 2º RFEF. Demasiados fracasos acumulados y demasiadas decepciones , el club debe volver a encontrar el rumbo en 2026.