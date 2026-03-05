La Oración en el Huerto se renueva en Soria

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

La Cofradía de la Oración en el Huerto cumple 75 años y lo hace renovándose, ya que desde hace un par de ellos está viendo cómo se incorporan a su banda de música varios menores. «Estamos contentos porque vemos que se suman niños», afirmó el hermano mayor, Adrián del Amo, sobre la entrada de savia nueva que hace que haya hasta cuatro generaciones de una misma familia en el seno de la cofradía.

«No es un número muy grande porque tampoco lo somos en el conjunto», especificó, pues la Oración en el Huerto la conforman 170 cofrades, pero 17 son menores de edad, un 10%. «Lo importante es que se ve renovación», añadió.

Estos días de preparativos para la Semana Santa, las bandas de música de las cofradías se afanan en ensayar. La Oración en el Huerto lo hace cada día de lunes a viernes, junto a su sede de la iglesia del Carmen. Los más pequeños participan de este ‘calentamiento’ ante la inminencia del debut a principios de abril.

Hasta entonces, la cofradía tiene previsto celebrar varios actos para celebrar su aniversario.

El próximo 9 de marzo tendrá lugar una ponencia, en el Casino, sobre la relación de las Carmelitas Descalzas y la cofradía, así como sobre la sede en la iglesia del Carmen. Será a cargo de Fray Pedro Ortega García, carmelita descalzo.

El 16 de marzo, en esta ocasión en el centro cultural Gaya Nuño, se presentará en sociedad el libro Getsemaní, la noche que nos une. 75 años de Fe y Oración, con la aportación de Damián Ferrero, que narrará el contenido de un manuscrito de 1670 encontrado en la biblioteca pública y que se ha encargado de estudiar. Recoge como ya existía entonces un paso de la Oración en el Huerto, indicó Del Amo.

Además, el 25 de abril, en la plaza del Carmen, se bendecirá el olivo que preside la plaza próxima, y se descubrirá una placa conmemorativa, con la actuación de la Banda de Música de Soria.