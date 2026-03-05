Soria Ya acusa al alcalde de Soria de costear su campaña electoral con lo que le pagan los sorianos en el Ayuntamiento

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El cabeza de lista de Soria Ya a las elecciones autonómicas, Ángel Ceña, acusó al alcalde de Soria, Carlos Martínez Mínguez, de aprovecharse de los recursos del Ayuntamiento para pagar la campaña electoral.

El líder de la formación sorianista declaró en el programa de la 7 de Castilla y León, 'Cuestión de prioridades', que "con el dinero que pagamos los sorianos en el Ayuntamiento está costeando la campaña y viajando de un lugar a otro por toda Castilla y León".

Ceña señaló que "no me parece serio, la verdad". Sobre si esta declaración suponía una acusación grave, el candidato del partido localista dijo que "no sé si es grave, pero lleva seis meses que está recorriendo Castilla y León y la está recorriendo cobrando un salario por el Ayuntamiento de Soria. No sé si es grave o no pero no es éticamente adecuado", remachó.

El alcalde de Soria no ha dimitido de su cargo de regidor a pesar de ser el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León por el PSOE, un hecho que ha levantado polémica. Él ha insistido en numerosas ocasiones en que dejaría la Alcaldía "cuando recoja el acta de procurador". La Junta Electoral ya le abrió un expediente por hacer campaña en las instalaciones del Ayuntamiento de Soria, por lo que ahora debe salir del Consistorio soriano, cuando hay convocatorias de carácter local, para hacer manifestaciones como líder de los socialistas de Castilla y León. Él lo denominó incluso como "un exilio".

La actitud de Martínez de mantener la Alcaldía contrasta con la de su compañero de partido, Daniel de la Rosa, actual secretario de Organización del PSOECyL y cabeza de lista por Burgos, quien renunció a su acta de concejal del Ayuntamiento burgalés a finales de octubre de 2025 y formalizó su dimisión en el primer pleno de noviembre para centrarse en su responsablidad regional en el partido y en la precampaña y campaña electoral.

La decisión del portavoz de los socialistas en Burgos y ex alcalde durante la pasada legislatura puso en evidencia a Martínez Mínguez quien a pesar de ser el número 1 del partido en la Comunidad y candidato a la Junta se ha obstinado en mantenerse al frente de la Alcaldía de Soria.