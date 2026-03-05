Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El mundo contiene el aliento por lo que ocurre en Oriente Medio tras el ataque del pasado sábado de EEUU e Israel a Irán y las posteriores represalias de la república islámica. Ya se están produciendo las primeras repatriaciones de ciudadanos españoles de la zona de conflicto. Ante esta situación la Junta, a través de Acción Exterior, ha publicado una serie de recomendaciones y teléfonos de contacto para las eventuales necesidades de los castellanos y leoneses que residan en la zona de guerra. La Junta tiene contabilizados, a través de los datos del INE, la presencia de 34 sorianos en la zona de conflicto.

El portavoz de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, explicó que los datos recogidos tienen las cifras de los países en los que residen más de un millar de españoles. Además, precisó que no se contabilizan las personas en tránsito o que estén de viaje en la zona. Bajo esas premisas, en el caso de Soria aparecen reflejados 6 residentes en los Emiratos Árabes Unidos y otros 28 en Israel.

Estas son algunas de las recomendaciones establecidas:

Busca refugio seguro: Permanece en un lugar cerrado y protegido, alejado de ventanas. Si te alojas en un hotel, sigue en todo momento las indicaciones de la gerencia y del personal de seguridad. Limita tus movimientos: Evita desplazamientos innecesarios, especialmente en las proximidades de bases militares, edificios gubernamentales o infraestructuras críticas. Identificación y documentación: Lleva siempre contigo el pasaporte y la documentación importante, y asegúrate de disponer de copias digitales guardadas en la nube o enviadas a tu correo electrónico para poder acceder a ellas en caso de pérdida. Conserva suministros básicos: Reúne agua, alimentos no perecederos, medicamentos, linternas y baterías suficientes ante la posibilidad de cortes en los servicios esenciales como electricidad o abastecimiento.