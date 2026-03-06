La Policía Nacional de Soria detiene al presunto autor de tres robos con violencia y lesiones y el juez decreta cárcel

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Policía Nacional de Soria detuvo a un hombre al que se le imputan tres robos con violencia y un caso de lesiones. La colaboración ciudadana permitió dar con él tras sustraer el bolso de una persona sin hogar a la que había golpeado, llevándole a recibir asistencia médica. Se apunta que antes habría asaltado a un anciano golpeándole para hacerse con su teléfono móvil, hallado entre los efectos que portaba el detenido.

En la madrugada del pasado día 24 de febrero Agentes de la Comisaria de Soria procedieron a la detención de un varón como autor de un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

Momentos antes, la Sala Operativa del 091 recibió la llamada de una mujer manifestando que un varón la había golpeado para sustraerle sus pertenencias. La detención se produjo gracias a la colaboración de dos testigos presenciales, que identificaron al presunto autor tras observar cómo éste golpeaba a la mujer en la vía pública y huía con su bolso. La víctima, una mujer sin hogar, resultó lesionada a consecuencia de la agresión, precisando asistencia médica.

Al detenido se le intervino un teléfono móvil que resultó ser propiedad de un varón de avanzada edad que horas antes había sido asaltado y golpeado. Las investigaciones posteriores permitieron imputarle además la autoría de un tercer hecho ocurrido tres días antes en idénticas circunstancias.

El detenido fue puesto a disposición del Tribunal de Instancia de Soria en funciones de Guardia, que decretó su ingreso en prisión.

La Policía Nacional agradece y valora la colaboración ciudadana para combatir la delincuencia y mejorar la seguridad, y anima a todos los ciudadanos a llamar al 091 o a hacer uso de la aplicación AlertCops para informar de delitos o situaciones de peligro.