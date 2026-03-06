Cuca Gamarra responsabiliza a Mínguez de la cicatería de Sánchez en las ayudas de despoblación

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La vicesecretaria nacional de Regeneración Democrática del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha protagonizado en esta lluviosa jornada de viernes en Soria uno de los actos de la campaña electoral para las elecciones autonómicas. Uno de los pesos pesados de Alberto Núñez Feijoó ha respaldado a los candidatos sorianos en la plaza Mariano Granados, en la denominada 'Caravana hacia las Tres Mejores', una especie de 'performance' con la presencia de un tractor, de apoyo a los agricultores; un autobús, como símbolo del Buscyl; y una furgoneta, con el que se buscaba poner en valor el papel de los autónomos.

Gamarra, que ha abordado temas de índole nacional como la guerra de Irán, con críticas a Pedro Sánchez por su papel en el conflicto, ha responsabilizado al presidente de Gobierno de "bloquear" el tope de las ayudas de despoblación para Soria, Cuenca y Teruel, del 20% como permite la Unión Europea, con la "complicidad" de Carlos Martínez Mínguez. "Las ayudas apenas alcanzan el 1%, en torno a 15 millones, que deberían ser 200 de alcanzar el 20% como permite Europa", ha añadido.

La política del PP ha reiterado, como ya hizo esta semana su compañero de partido Juan Bravo, que su formación elevará al 20% las ayudas.

Gamarra también señaló con vistas a las elecciones del 15M que la papeleta del PP es la única que puede impedir "un Gobierno socialista" y darle la espalda al "sanchismo", dado que "garantiza con estabilidad y desde el primer día" un Gobierno de centroderecha. "El mensaje es claro: si quieren un gobierno del Partido Popular y un Gobierno de centroderecha, que voten al Partido Popular", expresó.