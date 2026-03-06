Los pueblos de Soria donde comprar casa es más barato que alquilar

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay veces en que soñar no es una idea descabellada. Por eso, imagina despertarte en una casa de piedra con vistas a las sierras sorianas por menos de lo que pagarías de alquiler en la capital. En Soria, esto no es un sueño, es matemática pura.

En Soria existen más de 180 municipios, la mayoría de ellos pueblos pequeños luchando contra la despoblación; es por eso que los precios han tocado fondo, haciendo que comprar sea más rentable que alquilar en solo 10 o 13 años.

Según el Índice Fotocasa de Soria y el buscador Valor de Vivienda, una casa media de unos 100 m² cuesta alrededor de los 70.000 y 80.000 € en los pueblos, mientras que el alquiler supera los 400-500€ al mes. Resultado: eres propietario antes de que amorticen tu hipoteca.

Un ejemplo práctico de ello: una casa típica de 100 m² en un pueblo soriano cuesta de media 75.000 €. El precio del alquiler, supongamos que 450€ al mes. Si alquilas durante 14 años, estarías pagando 450 x 168 meses, un total de 75.600€, más de lo que pagarías por la casa en propiedad. En 14 años tu casa sería tuya, y el alquiler te sigue dejando en la casilla inicial.

Almazán, la cabecera con gangas de comarca

Muy cerca de la capital tenemos el pueblo de Almazán, con 6.000 habitantes. Una casa de unos 100 m², según una media en Idealista, puede salir por unos 80.000€, ya que el precio del m² oscila entre los 855 y los 943 €. El alquiler oscila entre los 450 y 550 €.

Si alquilas en Almazán durante 13 años, pagas 70.200 € y sigues siendo inquilino. Si compras la casa, es tuya. En Almazán la compra gana, y por goleada. Según Idealista, el precio medio del metro cuadrado en Soria es de más de 2.000€ y el alquiler medio está en unos 715 euros al mes. Si alquilas en Soria capital, estarías pagando durante 13 años más de 110.000 € y sigues de inquilino.

Sur y norte de Soria: pueblos de postal y muy económicos

Vamos a situarnos ahora en el sur de la provincia. Según el portal Valor de Vivienda, en Cihuela (710 €/m²), Bayubas de Abajo (726 €/m²) o Montejo de Tiermes (758 €/m²), una vivienda de 100 m² cuesta entre 55.000 y 70.000 €. El alquiler, entre 350 € y 450 €.

Norte: paisajes de ensueño y lujo económico

También según el portal Valor de Vivienda, hay tres pueblos al norte de Soria, entre media hora y una hora en coche, donde sale más a cuenta comprar que alquilar: Sotillo del Rincón (805 m²), Almaluez (802 €/m²) y Abejar (779 m²/mes) ofrecen casas a la venta entre 75.000 € y 90.000 €. Si haces el recuento de lo que cuesta el alquiler, unos 450-500€ al mes, si decides comprar, en 13 años la casa es tuya.