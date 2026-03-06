La trufa negra se 'vende' en Japón: un foro analiza su aroma complejo y su exigente recolección

Trufas en la Feria de la Trufa de Abejar en febrero de este 2026.MARIO TEJEDOR

La trufa negra se vende en Japón. La primera jornada del Trufforum Tokyo 2026, evento impulsado por el Instituto Micológico Europeo (European Mycological Institute (EMI), sirvió para abordar la complejidad aromática de la trufa negra -basada en más de 100 compuestos volátiles- y la necesidad de mantenerla viva tras la recolección para preservar su calidad. Y es que su recolección no es como la de otros hongos, sino que en este caso suma un plus de exigencia.

El Instituto con sede en Soria participó en el primer evento celebrado en Japón dedicado íntegramente a este hongo que conecta ciencia, gastronomía y desarrollo rural. El público japonés mostró, según trasladó el organismo en un comunicado, un interés especial por el papel del perro trufero y por las técnicas de recolección sostenible, elementos clave para garantizar la calidad del producto y la conservación del ecosistema

En el bloque dedicado a la biología y ecología de la trufa negra, el doctor Fernando Martínez Peña expuso los fundamentos científicos que explican el comportamiento de la tuber melanosporum en el suelo, su relación simbiótica con especies arbóreas mediterráneas y los factores que determinan su desarrollo, y subrayó la la importancia del micelio, la estructura del suelo y la gestión del agua, así como el papel de la biodiversidad microbiana en la calidad final del hongo.

El foro se celebra en la la Tokyo University of Agriculture (NODAI) y los asistentes tuvieron, por primera oportunidad de ver, tocar y oler una trufa negra fresca llegada de Europa. “Para otros, el encuentro ha supuesto una ocasión única para profundizar en un campo científico que despierta un interés creciente en Japón. Y para todos, ha marcado el inicio de una cooperación internacional con capacidad para transformar la relación del país con la trufa y abrir nuevas vías de colaboración académica, gastronómica y económica”, destacó el Instituto.

Durante la inauguración, el profesor, Fumio Eguchi, presidente de la Tokyo University of Agriculture, señaló el creciente interés de Japón por la trufa negra, y destacó la oportunidad que supone la colaboración con instituciones europeas para avanzar en investigación, producción y gastronomía.

Las plantaciones de árboles micorrizados con trufa negra se presentaron como una herramienta eficaz para impulsar el desarrollo rural y entre sus ventajas los expertos españoles subrayaron que crean paisajes bellos,, protegen los suelos y reducen el riesgo de incendios y fomentan la creación de empleo especializado.

“Este modelo, consolidado en España, Francia e Italia, está despertando interés en Japón por su potencial para diversificar la producción agrícola y generar nuevas oportunidades económicas”, resaltó.

Europa produce más de 150 toneladas anuales de trufa negra, con España, Francia e Italia como principales productores. La provincia de Teruel se ha consolidado como el mayor productor mundial, gracias a décadas de investigación y manejo sostenible.

El EMI presentó el Mapa Europeo del Trufiturismo, que muestra cómo territorios como Soria, Cataluña, Occitania o Teruel han convertido la trufa en un motor turístico y cultural.

El programa incluyó un taller impartido por Isabel Doñate y Paloma Lorente, especialistas en análisis sensorial de trufa de la Asociación de Truficultores de Teruel. Los asistentes participaron en una cata guiada en la que se explicaron criterios de calidad, técnicas de conservación y diferencias aromáticas entre especies. La actividad permitió comprender la trufa desde una perspectiva técnica y aplicada.

La jornada concluyó con una degustación de trufa negra europea, en la que los asistentes pudieron apreciar su aroma y sabor en preparaciones sencillas diseñadas para resaltar el producto. En este espacio intervinieron Ricardo Forcadell y Cosme Martínez, de MyTruff, junto con representantes de Truficas del Río Pilas, quienes explicaron su experiencia como truficultores, los retos del cultivo y el trabajo técnico necesario para obtener trufa de calidad, informa Ical.

Tras la degustación, se celebró una ceremonia de reconocimiento en la que se entregaron diplomas a los voluntarios que colaboraron en la organización de Trufforum Tokyo 2026. Como cierre, se realizó un sorteo de trufas entre el público asistente.