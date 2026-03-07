Victoria para CSIF en las elecciones sindicales de la Junta con 19 delegados

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) resultó la formación ganadora de las elecciones sindicales de la Junta en la provincia de Soria. CSIF logró 19 de los 65 delegados en ‘juego’, superando a UGT que alcanzó los 17 y CCOO que se tuvo con conformar con 15. Unas elecciones en cierto modo ‘parciales’ porque aún restan por dilucidar los 23 delegados de Sacyl cuyas elecciones quedaron pospuestas por un laudo.

El resultado global es el expuesto, aunque, como suele ocurrir, hay matices por las diferentes elecciones que se celebraron. CSIF reclamó su victoria, y también lo hizo la UGT circunscribiéndose al apartado del personal laboral, en el que alcanzó los 14 delegados por los 13 de CSIF. Si se cuenta el personal laboral y el personal funcionario es cuando la victoria cae del lado de los independientes con los referidos 19 delegados.

El presidente de CSIF Soria, Enrique Guiu, agradeció la confianza y el apoyo mayoritario recibido de los trabajadores y trabajadoras de la Administración General de la Junta de Soria, lo que también supone una responsabilidad. Afirma que «nos ponemos ya a seguir trabajando y defendiendo la mejora de las condiciones laborales de las plantillas de los empleados públicos de la administración autonómica». Así, CSIF ha obtenido el 30% de la representación, y ha conseguido dos delegados más «gracias a la defensa de los intereses de los empleados de Carreteras y del operativo de incendios».

Los resultados de los diferentes comités de empresa elegidos ofrecen, quizás, una perspectiva más completa de la representación laboral salida de las urnas. En el comité que agrupa Sanidad, Familia e Igualdad, donde se eligen 17 de delegados, UGT es la fuerza más representada con 6 seguida de CSIF con 5, CCOO con 3 y CGT, Uscal y Satse que se reparten un representante cada uno.

El comité del denominado ‘resto’ de consejerías, con 13 representantes, victoria compartida de UGT y CSIF con 4 delegados por los 3 de UGT y 2 de CGT. En el ámbito de la Educación, 13 representantes, el triunfo correspondió a Comisiones Obreras con 6 delegados, UGT y CSIF tienen 3 cada uno y completa el comité Apprece con un representantes.

Por último, en el apartado de Sacyl se eligieron otros 5 delegados de los con victoria de los sindicatos sanitarios CemsCyL, SaeCyL, TisCyL y Cems con 3 representantes con UGT y CSID conformándose con 1 cada uno. Insistir en que aún quedan por elegirse los 23 representantes de la Junta de Personal Funcionario y Estatutario del Sacyl.

El mapa electoral se completa con la elección de la Junta de Personal Funcionario de los Servicios Públicos que está compuesta por 17 personas. En este caso, holgado triunfo para CSIF con 6 delegados y segundo puesto para Uscal, con 4 representantes. CCOO y UGT obtuvieron tres delegados cada uno y la Junta se completa con un delegado en representación de la CGT.