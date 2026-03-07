La historia del puente de Soria que ideó el abuelo de Ana Torroja y fue considerado una locura

La cantante Ana Torroja está vinculada indirectamente con Soria por el puente de Almarail, una obra diseñada por su abuelo, el ingeniero Eduardo TorrojaGetty Images//www.almarail.com

Puede que no lo sepas, pero Ana Torroja mantiene una conexión inesperada con la provincia de Soria. La historia no tiene que ver con la música ni con los escenarios, sino con la ingeniería. En un pequeño rincón de la provincia, entre Almarail y Cubo de la Solana, en el kilómetro 17+100 de la carretera provincial SO-P-3001, se levanta un puente sobre el río Duero que guarda un vínculo directo con la familia de la artista.

La estructura fue diseñada por el ingeniero Eduardo Torroja Miret, uno de los nombres más influyentes de la ingeniería española del siglo XX y abuelo de la cantante.

El puente de Soria que ideó el abuelo de Ana Torroja y revolucionó la ingeniería

El origen de este puente se remonta a 1941, cuando surgió la necesidad de mejorar las comunicaciones entre varios municipios de la zona. El río Duero actuaba como una barrera natural y obligaba a los habitantes de la comarca a recorrer largas distancias para cruzarlo.

El encargo recayó en Eduardo Torroja, conocido internacionalmente por su capacidad para desarrollar estructuras innovadoras utilizando hormigón. Su propuesta para el puente de Almarail resultó sorprendente para la época. El diseño planteaba una estructura de unos 70 metros de longitud divididos en tres tramos, con un vano central más amplio que permitía salvar el río con una solución ligera y eficiente.

El proyecto apostaba además por el hormigón pretensado, una técnica que apenas comenzaba a explorarse en España y que permitía crear estructuras más resistentes y estilizadas.

Panel explicativo del puente de Almarail, obra del ingeniero Eduardo Torroja Miret y una de las primeras estructuras españolas que aplicó técnicas de hormigón pretensadoalmarail.com

El puente de Almarail en Soria que pasó de idea arriesgada a obra pionera

La audacia del diseño provocó dudas entre algunos técnicos de la época. El planteamiento parecía demasiado avanzado para las capacidades constructivas del momento y el proyecto quedó detenido durante años.

El desarrollo posterior de nuevas técnicas permitió recuperar la idea inicial. A comienzos de la década de 1950, la Confederación Hidrográfica del Duero decidió retomar el proyecto y encargó el desarrollo definitivo a Eduardo Torroja junto al ingeniero Alfredo Páez Balaca.

Vista lateral del puente de Almarail, construido en 1955 sobre el río Duero y considerado una obra pionera del hormigón pretensado en España.almarail.com

Las obras finalizaron entre 1955 y 1956, dando lugar a una infraestructura que acabaría convirtiéndose en uno de los primeros ejemplos destacados del uso del hormigón pretensado en puentes españoles. La construcción demostró que aquella propuesta considerada excesivamente atrevida representaba en realidad una visión adelantada a su tiempo.

Décadas después de su construcción, el puente de Almarail continúa formando parte del paisaje del Duero. Su apariencia sencilla contrasta con la importancia histórica que tiene dentro de la ingeniería española.

Detalle de la estructura inferior del puente de Almarail, formado por tres tramos de hormigón y considerado una de las obras innovadoras del ingeniero Eduardo Torroja.almarail.com

El apellido Torroja adquirió una enorme relevancia en el ámbito de la arquitectura y la ingeniería gracias a las innovaciones de Eduardo Torroja en el uso del hormigón. Con el paso de los años, ese mismo apellido volvería a ser conocido por el gran público gracias a Ana Torroja, una de las voces más emblemáticas del pop español durante su etapa en Mecano.

El puente soriano se ha convertido así en un curioso punto de encuentro entre ingeniería, historia y cultura popular.

Su valor histórico también ha sido reconocido oficialmente. El puente está declarado protegido por sus valores histórico-artísticos en las Normas Urbanísticas Municipales de Cubo de la Solana, lo que refuerza su consideración como una de las infraestructuras más singulares del patrimonio técnico de la provincia.

La construcción del puente también dejó huella en la memoria popular de la zona. Durante años, los niños de los pueblos cercanos cantaban una pequeña copla dedicada a la obra.