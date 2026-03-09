El CEIP Infantes de Lara lleva a las abuelas al aula para explicar su infancia a los niños

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El CEIP Infantes de Lara de Soria ha realizado este lunes una interesante actividad, enmarcada dentro del Día Internacional de la Mujer conmemorado el 8 de Marzo, en el que seis abuelas han acudido al centro para contar a los alumnos cómo fue su infancia. Bajo el título 'Abuela, cuéntame cómo era ser niña cuando eras pequeña' los alumnos han podido compartir con ellas espacio y tiempo en las aulas y la veteranía y sabiduría de estas seis mujeres se ha entrelazado con la curiosidad y el ansia de saber de los alumnos que no han dejado de lanzar preguntas.

El evento ha contado con la participación de seis abuelas que han rotado por ocho clases diferentes y han explicado cómo era su infancia, cómo era la escuela de antaño, y, en general, su vida hace 60 años. Todas ellas, abuelas de alumnos y alumnas del centro que no dudaron en formar parte de esta actividad implicándose desde el primer momento y contestado a todas las preguntas de los curiosos niños.

Una de ellas, Pilar López, de 70 años y abuela de Iris y Daya ha explicado a los alumnos de 3º de Primaria cómo fue su infancia en Almazul, el pueblo en el que nació. Con una cuidada exposición con diapositivas con muchas imágenes, ha contado "la importancia de la agricultura y los animales" en su familia. También la escuela "donde nos separaban a los niños y las niñas" y donde junto al crucifijo había un cuadro con la foto de Francisco Franco.

En la escuela, explica, "las niñas mayores se encargaban de echar serrín a la estufa que nos calentaba porque no había calefacción". También recuerda "que en el recreo nos daban leche en polvo y queso. Había que calentar el agua y teníamos que llevar un tazón".

María Ángeles Tejedor, abuela de Leia, ha viajado desde Calatayud, donde vive, hasta Soria para poder formar parte de esta actividad donde ha hablado de "la desigualdad" en la educación que se daba en los años 50 y 60 a niños y niñas. "No nos explicaban lo mismo ni las oportunidades para poder estudiar eran las mismas", apunta. Además, "había niños que no terminaban la escuela porque tenían que ir a trabajar al campo para ayudar a la familia". A las niñas, indica, "nos enseñaban a coser dirigiendo nuestra educación a ser amas de casa". En su caso, consiguió estudiar y ser maestra "gracias a una beca pero éramos muy pocas las que estudiábamos". Entre las curiosidades de la época, recuerda que "teníamos clase mañana y tarde de lunes a sábado. Menos los jueves por la tarde que descansábamos. Y los domingos".

Otra participante ha sido María Teresa Mateo, abuela de Tania y Noa. Ella acudió al colegio Sagrado Corazón de Soria y recuerda que "teníamos el uniforme de lunes a viernes y otra ropa para el sábado y el domingo". En el armario no había más. Además, "los libros no se podían escribir. Pasaban por todos los hermanos. No se concebía comprar libros nuevos". También recuerda "la importancia de la mesa camilla en casa, con el brasero. Era el centro de todo. Ahí se estudiaba, se comía, se jugaba a las cartas..." sin olvidar "la importancia de la radio". En su infancia "no había tele y la radio era la que nos mantenía informadas y nos entretenía. Donde escuchábamos música...".

Unas vidas muy diferentes a las que gozan los niños de hoy en día. Sin televisión, sin móviles, sin ningún tipo de tecnología. Sin tractores para trabajar el campo. Y, sin embargo, muy abundante en familia, en amigos, en felicidad. Pilar destaca: "No nos aburríamos nunca".