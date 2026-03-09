El pequeño pueblo de Soria que ha encontrado su "oro rojo" a 1.200 metros de altura

Vista de El Royo, el pequeño municipio soriano donde nació el proyecto agrícola de frambuesas de alta montaña.Getty Images

En el imaginario gastronómico español hay productos que asociamos automáticamente a determinados lugares: las fresas a Huelva, las manzanas a Asturias o los cítricos a Valencia. Por eso resulta bastante sorprendente descubrir que en un pequeño pueblo de Soria, rodeado de pinares y a más de 1.200 metros de altitud, se cultivan frambuesas. Y no solo se cultivan, se han convertido en el corazón de uno de los proyectos rurales más curiosos de la provincia.

La historia comienza en El Royo, un municipio de la comarca de El Valle situado a pocos kilómetros de Vinuesa. Aquí, un grupo de familias decidió en 2018 recuperar antiguas tierras abandonadas para experimentar con un cultivo poco habitual en la zona: los frutos rojos. Lo que empezó como una apuesta modesta ha terminado convirtiéndose en una pequeña marca agrícola que demuestra que incluso un fruto diminuto puede abrir nuevas oportunidades en el medio rural.

Las frambuesas de El Royo: un cultivo inesperado en la montaña soriana

El proyecto nace impulsado por APROTER, la Asociación para la Promoción Territorial de El Royo, formada por vecinos que buscaban nuevas formas de generar actividad económica en un territorio muy afectado por la despoblación.

Su idea fue apostar por un producto con valor añadido. En lugar de cultivos tradicionales, eligieron frutos del bosque, especialmente frambuesas, que se adaptan bien a climas frescos y a zonas de montaña.

Los frutos rojos del proyecto BosqueSoria se cultivan en pequeñas parcelas agrícolas recuperadas en la montaña sorianabosquesoria.es

Las plantaciones se encuentran a más de 1.200 metros de altitud, rodeadas de robledales y pinares incluidos en espacios naturales de la Red Natura 2000. Ese entorno y el contraste térmico entre el día y la noche favorecen una maduración más lenta de la fruta, algo que suele traducirse en un sabor más intenso.

Toda la producción es ecológica, certificada por la Junta de Castilla y León, y se comercializa bajo la marca BosqueSoria, creada por los propios productores para identificar estos frutos del bosque cultivados en alta montaña.

La recolección de frambuesas se realiza manualmente durante la temporada de verano en las plantaciones del entorno de El Royo.bosquesoria.es

Las frambuesas de El Royo y su salto al universo gourmet

Aunque el producto principal sigue siendo la frambuesa fresca, el proyecto ha ido ampliando su catálogo con el paso del tiempo. La fruta se vende normalmente en envases de 125 gramos, el formato habitual en el mercado de frutos rojos, pero también se transforma en otros productos que buscan aprovechar toda la cosecha.

Entre ellos destacan mermeladas artesanas o mantequilla de frambuesa, elaboradas en el Obrador Compartido de El Royo, una instalación impulsada por el Ayuntamiento con el apoyo de distintas entidades vinculadas al desarrollo rural.

Además de frambuesas, el proyecto cultiva moras y otros frutos del bosque en la montaña soriana.bosquesoria.es

La apuesta por la innovación gastronómica también ha llegado a ferias especializadas. En una de las últimas ediciones del Salón Gourmets de Madrid, el proyecto presentó uno de sus productos más llamativos: esferificaciones de frambuesa, una elaboración inspirada en técnicas de cocina contemporánea que transforma el fruto en pequeñas esferas llenas de sabor.

Los frutos del bosque se comercializan bajo la marca BosqueSoria, vinculada al proyecto agrícola impulsado en El Royo.bosquesoria.es

No deja de resultar curioso que un experimento agrícola nacido en un pequeño pueblo soriano termine apareciendo en uno de los eventos gastronómicos más importantes del país.

Vista aérea de las fincas donde se cultivan frambuesas y otros frutos del bosque en el entorno natural de El Royo.bosquesoria.es

Como ocurre con muchos proyectos rurales pequeños, el camino no ha estado exento de dificultades. La empresa creada para comercializar los productos, BosqueSoria Frutos de Altura, llegó a entrar en concurso de acreedores en 2024. Posteriormente la unidad productiva fue adquirida por una inversora dentro del proceso concursal, con el objetivo de dar continuidad a la actividad vinculada al cultivo de frutos rojos en El Royo.