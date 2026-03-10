Figaredo (Vox) en Soria: "Los hostales y las calles están tomados por la inmigración ilegal"

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

José María Figaredo pasa por ser uno de los rostros más visibles y también más pintorescos de Vox. Diputado y portavoz de Economía de la formación de Abascal, este martes se ha dejado ver por Soria, en el Rincón de Bécquer, acompañado por el también diputado nacional Ricardo Chamorro y el candidato por Soria Miguel Contreras, y el resto de cargos públicos del partido en la provincia.

Figaredo, que se ha saludado con un grupo de jóvenes y adolescentes que esperaban su llegada, ha señalado en su comparecencia con los medios de comunicación que "Vox está pateando cada centímetro de la región, escuchando las preocupaciones de verdad de los castellanos y leoneses y sorianos, con un boicot por parte de la administración durante décadas. La España Vaciada no es una España Vaciada, es una España que han vaciado y a la que han boicoteado, y lo que tenemos que hacer es dar un giro de 180 grados a todas estas políticas, tenemos que apoyar a la ganadería, a la agricultura y a la industria periférica que durante años fijó población en Soria y a día de hoy está siendo atacada por todos los frentes".

El político ha destacado que "solo viven y sobreviven sectores al retortero de la política". En este punto ha hecho referencia a uno de los temas favoritos por Vox, la inmigración ilegal: "Su impacto es brutal, tenemos hostales y calles tomadas por la inmigración ilegal y pagados por dinero público para alojarlos allí, esta es la realidad, cuestiones concretas que tenemos que cambiar y darle la vuelta, para que sus trabajadores puedan ganarse la vida en su provincia, que sea factible crecer, que los ganaderos y autónomos no estén asfixiados, que podamos volver a crecer, a crear riqueza y a ganarnos la vida en nuestro terreno. No queremos irnos de nuestro país, con un sinfín de trámites burocráticos".

A preguntas de los informadores, Figaredo ha acusado al PP de "pasearse por todos los platós de televisión para controlar a Vox. Cada día están cerrando explotaciones ganaderas en Soria y el sector de la automoción está desapareciendo. Tenemos que dedicarnos a cambiar la regulación. Tenemos que dejarnos de 'pijadas' y 'gilipolleces' porque PP y PSOE lo que buscan es enfangar".

El político natural de Gijón ha protagonizado al final un enganchón con periodistas de RTVE, televisión que ha calificado como "Telepedro" y de la que ha dicho que entraría con motosierra, lanzallamas o bomba atómica, "con lo que usted quiera".