Convocan una caravana de coches el 1 de marzo en Soria contra la Zona de Bajas Emisiones

Una caravana de vehículos el día 1 de marzo contra la Zona de Bajas Emisiones ( ZBE) en Soria. Eso es lo que propone un grupo de vecinos de la capital en una convocatoria "junto a comerciantes y personas directamente afectadas", a la que el alcalde, Carlos Martínez Mínguez, ha respondido este viernes durante la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno que "huele más a otra cosa", y lo ha relacionado directamente con Vox.

La convocatoria remitida a los medios habla de una caravana ciudadana de vehículos para manifestar "nuestro rechazo" a la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) en la ciudad, aunque ahora mismo, la ordenanza está en proceso de elaboración y de manera oficial no se ha determinado ni la fecha de entrada en vigor y ni siquiera si habrá multas.

Los convocantes argumentan que la entrada en vigor se producirá en breve tras la aprobación de esta medida en el pleno del Ayuntamiento, algo que no es del todo preciso, ya que su entrada en funcionamiento depende de la citada ordenanza, aún en elaboración. Y lo mismo ocurre con la previsión de ejecutar multas en noviembre de 2026, como dicen los convocantes, algo que todavía no se ha aclarado.

Para los convocantes, la ZBE es una "medida recaudatoria, que no soluciona los problemas reales de contaminación que tampoco sufre Soria y que no tiene en cuenta la situación económica de una gran parte de nuestra población, ni siquiera la ley nos obliga a implantarla". Prosiguen que "según la etiqueta ambiental del vehículo, se restringirá el acceso a determinadas calles, limitando nuestro derecho a la movilidad y penalizando a quienes utilizamos el coche para trabajar, comprar o realizar actividades cotidianas".

Añaden que "los sorianos no somos ricos y no podemos permitirnos cambiar de vehículo para seguir circulando por las calles por las que hemos transitado siempre" y que "esta medida castiga especialmente a las familias con menos recursos y a los pequeños comerciantes, imponiendo multas a quienes no disponemos de un vehículo nuevo o eléctrico.

Recuerdan que en otras ciudades la movilización ciudadana ha conseguido retrasar o modificar la aplicación de medidas similares, como la “todopoderosa” ZBE de Madrid ("gobernada por el PP, como ven, no va de colores políticos implantar la ZBE"). En Soria exigen el mismo trato y reclaman que se escuche a los vecinos "antes de imponer sanciones".

El alcalde de Soria, a preguntas de los informadores, este viernes, ha señalado que "huele más a otra cosa", y ha relacionado directamente al partido político Vox con esta convocatoria.