El soriano Eliseo Lafuente cae eliminado en el tercer programa de 'Cifras y Letras'

No pudo ser. El soriano Eliseo Lafuente fue eliminado este miércoles en el programa de televisión 'Cifras y Letras' que se emite en La 2 a partir de las 21.30 horas. El abogado de Fuentetoba fue superado por Abigail, una profesora de Latín y Griego de Secundaria y Bachillerato que llegaba desde Cantabria. Eliseo se despide llevándose a casa 1.600 euros acumulados en los dos anteriores programas.

Lo cierto es que Eliseo siempre fue por detrás en el marcador viéndose superado por Abigail casi desde el primer momento. "No ha habido forma", manifestó al terminar el programa y despedirse aunque aseguró que se lleva para casa, aparte de los 1.600 euros, "haber disfrutado con la participación" en el programa.

Ninguno de los dos consiguió hacerse con la 'llave', una ayuda final en caso de pasar como campeón a la última ronda pasando a la primera fase en igualdad de condiciones para luchar por un bote acumulado de 157.000 euros.

En esta primera ronda, Abigail consiguió la primera palabra más larga 'tirados' sumando 7 puntos. Ninguno de los dos logró la cifra exacta en la siguiente prueba sumando ambos 7 puntos por aproximación. La siguiente palabra también la ganó Abigail gracias a 'atasques' sumando 8 puntos. Una aproximación a solo un número de la cifra dada logró que Eliseo sumara 7 puntos dejando el marcador en 14 a 22 ganando Cantabria a Soria.

La diferencia creció con la palabra 'empalar' lograda por Abigail sumando 7 puntos más. En la siguiente cifra ambos hallaron el número exacto incrementando los marcadores en 10 puntos (24-39). Con "muchas dudas" Eliseo presentaba su palabra de seis letras: 'envile'. Una palabra no registrada en el diccionario de la RAE y, por tanto, no válida. Sí era buena la palabra de Abigail, 'voleis' por lo que sumaba 6 nuevos puntos dejando en este punto el marcador en 24-45. Abigail también conseguía hallar la siguiente cifra exacta sumando 10 puntos más. En la quinta palabra Eliseo se lanzaba con una de 7 letras, 'bigotón', que tampoco estaba recogida en la RAE por lo que la palabra de 6 de Abigail 'obligo' se convertía en ganadora sumando 6 puntos más. Con la última cifra los dos se quedaban a dos del número exacto por lo que ambos sumaban 7 puntos por aproximación parando los marcadores en esta primera fase en 31-68.

En la segunda ronda, cuatro duelos. El primero, el sprint numérico en el que hay que hallar la cifra exacta mentalmente. Abigail fue la más rápida sumando 10 puntos más. El segundo duelo, el doble sentido, los concursantes debían hallar una palabra con dos significados: 'casamiento, matrimonio' y 'prenda de vestir'. Eliseo se tiró a la piscina con 'enlace' que, sin embargo, no era correcta ya que la palabra buscada era 'casaca'. El error provocó que los 20 puntos fueran al marcador de Abigail.

Sin embargo, Eliseo no se rindió y fue el más rápido de los dos en la operación matemática combinada sumando 30 puntos y dejando los marcadores en 61 a 98 por lo que ambos seguían con opciones de llegar a la final en el cuarto y último duelo con 40 puntos en juego. En esta prueba titulada 'dos para dos' tenían que hallar dos palabras ocultas en diez letras revueltas. Una de ellas se forma con las 10 letras, la otra no. Las pistas eran: 'plebiscito' y 'hueso'. En este caso fue Abigail la más rápida en darle al pulsador descubriendo las dos palabras ocultas 'referéndum' y fémur' dejando el marcador final en 61-148 y convirtiéndose en la nueva campeona.

Eliseo Lafuente se despedía así de su participación en el programa 'Cifras y Letras' en el que ha concursado durante tres programas llevándose a Fuentetoba 1.600 euros.