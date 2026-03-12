Losán prorroga por enésima vez el permiso retribuido, ahora hasta el 13 de abril

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Losán sigue escribiendo capítulos de un libro que no terminar de encontrar su epílogo. Como ya sospechaban los sindicatos, la empresa acaba de comunicar que vuelve a prorrogar el permiso retribuido a la plantilla por enésima vez, ahora hasta el 13 de abril. Hay que recordar que el actual concluye este domingo, 15 de marzo. Así que la empresa vuelve a alargar un mes más la agonía.

Además, la empresa afronta en unos días alrededor de una treintena de juicios de trabajadores que han denunciado a la empresa y la situación crítica que atraviesan para poder desvincularse de la factoría. En concreto, apunta el Sergio Hernando, representante del comité por CGT, "el 23 de marzo la empresa tiene 14 juicios y el 25 de marzo, al menos otros 15". A pesar de ello, aún quedan una decena de trabajadores que siguen vinculados laboralmente a la firma.

Todo ello mientras desde el comité siguen esperando a que la empresa ponga fecha y hora a una reunión que, a priori, será presencial ya que los representantes iban a viajar a Soria para dar la cara. Aunque, apunta Hernando, todavía no hay nada cerrado y, para variar, no conocen nada acerca del contenido del encuentro incidiendo en la acostumbrada falta de información que la empresa mantiene con la plantilla.

Hay que recordar que a finales de abril cumple el plazo otorgado por los tribunales gallegos, la última prórroga, para que la empresa presente el plan de reestructuración y el plan de viabilidad. «Si en estos meses no se ha hecho nada la empresa entrará en concurso de acreedores», manifestó hace unas fechas el secretario provincial de UGT-FICA, Pablo Soria. Queda poco más de un mes y medio para que el plazo expire y, de momento, al comité de empresa no le consta que se haya presentado ningún tipo de documentación por lo que los tiempos son cada vez más ajustados.