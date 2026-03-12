Asamis y Caja Rural de Soria cumplen una década de colaboración

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

Caja Rural de Soria y la Asociación Soriana de Ayuda a las Personas con Discapacidad Intelectual y sus Familias (ASAMIS) han renovado el acuerdo de colaboración que ambas entidades mantienen desde hace diez años, reafirmando así su compromiso con el apoyo a las personas con discapacidad intelectual y sus familias en la provincia.

Gracias a este convenio, activo desde 2016, se continúa impulsando el proyecto 'Intervención Cognitiva para Adultos con Discapacidad Intelectual', una iniciativa orientada a mejorar las capacidades cognitivas, la autonomía personal y la calidad de vida de las personas participantes.

El acto de firma contó con la participación de Carlos Martínez Izquierdo, presidente del Consejo Rector de Caja Rural de Soria, y José Luis García Romero, presidente de ASAMIS.

Esta colaboración forma parte de la labor no financiera de Caja Rural de Soria, integrada en su modelo de banca de proximidad. La Caja destina una parte de los resultados obtenidos a través de su actividad financiera a impulsar proyectos sociales, culturales, deportivos, educativos y de salud que generan impacto positivo en la provincia.

La renovación de este acuerdo permite dar continuidad a un proyecto que, durante estos últimos años, ha contribuido a mejorar la atención y el acompañamiento a personas adultas con discapacidad intelectual, consolidando una colaboración basada en el compromiso y en la cooperación entre ambas entidades.