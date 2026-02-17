El turismo rural de Soria se prepara para llenar en Semana Santa como preludio al eclipse

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El turismo rural presenta en Soria un arranque de año con una ocupación baja, tal y como explica la vicepresidenta de la Asociación Tursoria, Cristina Lenguas, con los meses de enero y febrero flojos aunque con marzo ya despuntando con reservas. Sin embargo, este año, el sector «confía en los eventos extraordinarios para compensar un invierno tradicionalmente duro en Soria» sumando a la tradicional Semana Santa «el eclipse del mes de agosto» como cita más destacada y que está suponiendo un importante número de reservas para los propietarios de estos alojamientos.

No en vano, Lenguas apunta que Soria ha comenzado en la provincia este nuevo año presentando un escenario de «dos velocidades» para este inicio de año. Por un lado, tenemos un arranque de año «condicionado por la zona y la mala meteorología» con intensas y copiosas lluvias. Por eso, el sondeo realizado entre los miembros de la asociación «refleja que enero y febrero han sido meses de ocupación baja para la mayoría». Sin embargo, subraya Lenguas, «se observa un cambio de tendencia en marzo, donde los establecimientos empiezan a equilibrar sus balances».

Mirando un poco más allá en el calendario y con los datos de reservas disponibles en este momento, destacan dos fechas en las que los alojamientos de turismo rural colgarán el cartel de «no hay billetes» en gran parte de la provincia. En primer lugar, destaca la vicepresidenta de Tursoria, «el eclipse del 12 de agosto». Este evento «se posiciona como el mayor dinamizador del año. Los establecimientos consultados reportan de forma casi unánime un ‘lleno total’, situándose incluso por encima de las expectativas de la Semana Santa».

Las fechas de reserva para este evento suelen ser «del 10 al 12 de agosto, es decir, unos días antes del eclipse para ir conociendo la zona, visitarla y saber dónde contemplar el fenómeno». De estas reservas, continúa Lenguas, «muchas son internacionales».

En cuanto a los precios «queda todavía mucho tiempo y hay de todo. Hay propietarios que han preferido fidelizar y mantener clientes mientras otros, debido al incremento de la demanda, han decidido subir tarifas».

El otro momento destacado es precisamente la Semana Santa donde «nuestros pueblos siguen siendo un destino de referencia para estas fechas, con una tendencia mayoritaria hacia el completo o la ocupación alta».

Por otra parte, a pesar de los esfuerzos realizados para impulsar en la provincia la micología de primavera con especies como marzuelos, perrechicos, colmenillas o senderillas, desde Tursoria no detectan un ‘boom’ setero de reservas como sí puede apreciarse durante la temporada de otoño.

En cuanto a las perspectivas para el verano, desde Tursoria hablan de «optimismo y estabilidad». Así, apunta Lenguas, «de cara al verano la percepción mayoritaria entre los propietarios de alojamientos rurales, es de estabilidad respecto a 2025. Aunque un grupo de propietarios percibe una ligera ralentización en el ritmo de reservas frente al año anterior, la previsión para el periodo estival es positiva. La mayoría espera igualar o mejorar sus cifras, lo que apunta a una consolidación de Soria como destino de refugio climático y turismo de naturaleza».