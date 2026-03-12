Así ha sido la retirada del puente al Soto Playa

Un gran camión pluma cargó la pasarela sobre el río DueroMARIO TEJEDOR

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

16 meses despues de que un arbol derrumbara la pasarela por la que se accedia al Soto Playa hoy se ha procedido a retirarla del cauce del río para su trabajo sobre tierra. Tras una intentona fallida debido al peso de la misma, esta se ha cortado en sus tramos finales y una gran viga metálica ha sido soldada en el tramo que el árbol partió para poder cargarla con la grúa hasta el firme junto a la muralla.

Sigue sin aclararse si habrá que contratar la ejecución completa de una nueva pasarela o será posible reparar la dañada estructura metálica. El proceso podrá seguirse en directo ya que la misma continuará depositada junto al río.