Heraldo-Diario de Soria

Así ha sido la retirada del puente al Soto Playa

Una gran grúa ha retirado la estructura dañada en 2024 y la ha depositado en el Postiguillo para su posterior reparación

Un gran camión pluma cargó la pasarela sobre el río Duero

Un gran camión pluma cargó la pasarela sobre el río DueroMARIO TEJEDOR

Publicado por
Mario Tejedor
Soria

Creado:

Actualizado:

16 meses despues de que un arbol derrumbara la pasarela por la que se accedia al Soto Playa hoy se ha procedido a retirarla del cauce del río para su trabajo sobre tierra. Tras una intentona fallida debido al peso de la misma, esta se ha cortado en sus tramos finales y una gran viga metálica ha sido soldada en el tramo que el árbol partió para poder cargarla con la grúa hasta el firme junto a la muralla.

Sigue sin aclararse si habrá que contratar la ejecución completa de una nueva pasarela o será posible reparar la dañada estructura metálica. El proceso podrá seguirse en directo ya que la misma continuará depositada junto al río. 

