El campo de Soria se queja de ‘superpoblación’ de fauna, causante de 1.800 accidentes en la provincia

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Corzos, jabalíes, ciervos, zorros... los animales silvestres no entienden de cunetas, calzadas ni líneas blancas. Cada año son cientos los conductores que pueden contar su experiencia de chocar contra alguno de ellos, pero a veces sus vehículos no tienen tanta suerte. Lo mismo ocurre en las tierras agrícolas, para la fauna no hay límites en el sembrado, el trigo y sobre todo el girasol, constituyen su plato favorito. El sector del campo habla de «superpoblación» y pide que se dé solución al «control poblacional», mientras en el tráfico las cifras son elocuentes por sí mismas.

Los accidentes de tráfico causados por animales silvestres registraron el pasado año un incremento del 22,7%. La evolución no es nada halagüeña. Afortunadamente, el casillero de fallecidos en el estadillo de tráfico aparece vacío, al igual que el de heridos graves. Sí se produjeron heridos leves, cinco debido a los corzos, uno por un ave y un séptimo por un animal sin especificar.

A lo largo del pasado ejercicio se contabilizaron en las carreteras de la provincia 1.805 percances en los que se vieron involucrados animales. Son 335 más que en el ejercicio anterior cuando se cifraron en 1.470 en total. Y en los dos primeros meses de este 2026 ya han sido 200, superando, aunque ligeramente, los datos de ese mismo periodo de 2025, y eso que enero y febrero son los meses con menor incidencia en este tipo de accidentes. Se llevan la palma los de agosto y octubre, con 209 y 212 siniestros contabilizados, respectivamente, el año pasado. En el primer caso por un incremento del volumen del tráfico, asociado a las vacaciones, en el segundo, por ser un periodo de máxima actividad para la fauna debido a la llegada del otoño, caracterizado por el celo de grandes mamíferos, la migración de aves y la preparación para el invierno.

El corzo continúa siendo el máximo protagonista en los accidentes de fauna silvestre, pero también el mayor responsable del daño a los cultivos.

Hasta un 75,8% de estos siniestros de tráfico fueron causados por los corzos, un porcentaje similar al de años anteriores. En total, se vieron involucrados en 1.369 accidentes, según la información que maneja la Dirección Provincial de Tráfico.

«Se notó la bajada poblacional de corzos por las enfermedades de otros años, pero en cuanto ha remitido, se ha vuelto a expandir», indica Alfredo Cabrerizo desde la asociación profesional agraria COAG- UPA, que reclama una solución con el «control poblacional» y que se cacen no sólo machos, «por el trofeo», sino también hembras, para regular la natalidad.

«En el girasol es una plaga. Está verde en las fechas en que escasea la hierba y es buena alternativa», añade Cabrerizo sobre el menú animal, mientras que en el trigo tratan de controlarlo introduciendo otras variedades que no les resulten tan apetitosas, aunque no todos están por la labor pues resultan menos productivas. «La cebada no les gusta porque la espiga tiene filamentos, y en el trigo se busca variedades con raspa que les pique», explica, y matiza: «El principal daño lo provoca el corzo que se come la planta en verde y después parte de la espiga, el grano. El jabalí lo que hace es entrar y destrozar». Según Cabrerizo, «el corzo no lleva a la ruina, pero va perjudicando económicamente».

Desde Asaja, Juan Francisco Barcones destaca que «los daños son cada vez mayores», además de «problema sanitario» que puede causar en la ganadería, por ser vectores de transmisión de enfermedades, con el añadido al perjuicio que provocan en los elementos de manejo de la gestión ganadera.

Por ese motivo, el campo reclama que ante la «superpoblación» se intensifique el control cinegético. «Cada día hay menos cazadores, y hacen falta, hay que abatir animales, no queda otra, porque son demasiados», afirma el técnico de Asaja, añadiendo que si no se pone solución así, tendrán que entrar los propios servicios de la Administración, «por que hay poblaciones inasumibles».

El sector agrario no tiene cuantificados los daños al bolsillo que causan las incursiones de la fauna en sus tierras. Su estrategia es concentrar cultivos de trigo y girasol allí donde se puede para «repartir» los perjuicios, «porque si los animales pillan una finca aislada, la arrasan», apunta Cabrerizo, quien añade que la Junta, como responsable de la gestión cinegética, está insistiendo en precintos que geolocalicen al animal abatido «para evitar trampas».

Se da además la circunstancia de que hasta Agroseguro «huye de pagar los daños». «El regadío no se puede asegurar por animales, y en secano permite si tienes contratado de invierno, si no, no abona daños», concreta Barcones.

El principal punto de mira se encuentra en los corzos, pero también el jabalí constituye un problema. El año pasado causaron 272 accidentes en las carreteras. Los ciervos provocaron 66 y los zorros otros 44. Las aves contabilizaron 11 siniestros y ocho los tejones. En cuanto a los animales considerados domésticos, los perros fueron responsables de una docena de accientes, cuatro los caballos, dos las vacas y también una oveja.