Debate bronco de PP, PSOE y Soria Ya plagado de «culpas» y reproches

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

Primer y único debate en el que participaron los cabezas de lista en Soria de PP, Soria Ya y PSOE en la campaña de estas elecciones autonómicas que hoy entran ya en jornada de reflexión. Fue organizado por la Cadena Ser de Soria y celebrado en terreno de sabiduría, el Campus Universitario Duques de Soria.

Sin duda fue un debate bronco en los minutos de confrontación, plagado de reproches. De PP y Soria Ya a PSOE por su presencia en el Gobierno central, de PSOE y Soria Ya a PP por gobernar en la Junta, y de PP y PSOE a Soria Ya por haber dejado una huella «insignificante» en estos cuatro años con tres procuradores en Cortes. Hubo «culpas» repartidas para todos.

También quedó espacio para las aportaciones en los cuatro bloques de despoblación, infraestructuras, educación y sanidad, y políticas sociales en los que se estructuró el debate. La candidata por Soria del PP, Rocío Lucas, recordó las medidas que ha ido aplicando y reconoció, «tenemos problemas, pero sabemos cuáles son las soluciones. Tenemos proyectos de futuro». A lo que el cabeza de lista del PSOE a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Carlos Martínez, insistió en el «modelo fallido» de los populares, a los que por supuesto afeó sus casi 40 años en el ejecutivo regional en los que ha habido pérdida de población en la provincia. «Aléjese del triunfalismo», le conminó Martínez a Lucas, «lo que hacen es insuficiente y vamos para atrás como los cangrejos». Propuso una ley de despoblación, otra de ordenación del territorio y otra de gestión forestal.

El candidato socialista, más incisivo, reclamando incluso su derecho a hablar cuando le interrumpían, a pesar de hacer lo propio igualmente, también tuvo para repartir a Soria Ya: «Ni un solo logro, cuatro años pero hoja de servicio en blanco». En esta misma idea incidió Lucas frente a los sorianistas, «incidencia mínima». La candidata popular confrontó las leyes que ofrece el PSOE, frente a «medidas concretas» del PP y habló de «planificación» y de «gestión» a lo largo del gobierno en la Junta.

Recriminó al Gobierno central la falta de médicos MIR, y recordó la apuesta del PP por la vivienda con las 300 planificadas en Soria, el apoyo a los autónomos y su apuesta por el empleo a través de los polígonos industriales.

También reconoció que las obras del Hospital Santa Bárbara sólo están recepcionadas «parcialmente», después de que se estrenara el vestíbulo al mismo tiempo que la campaña electoral.

Este aspecto lo destacó Ángel Ceña, quien repartió culpas «a los dos» adversarios políticos y recordó las listas de esperas en sanidad y los consultorios cerrados, la ausencia de tren en la provincia, de transporte de viajeros adecuado: «No vale que el autobús sea gratis, tiene que pasar por tu pueblo». Sacó pecho de la Ley de Despoblación que elaboró y presentó su grupo en Cortes y que no salió adelante e instó a PP y PSOE a crear un puerto seco en la comarca del Jalón. Sobre pactos, contestó a la pregunta de Martínez, «qué está dispuesto a vender», asegurando que «a vender nada, cero», y aseguró que Soria Ya no es Teruel Existe, tras la abstención de éstos que dio al PP el control de la Mesa de las Cortes de Aragón.

Derecho a quedarse de los jóvenes, creación de vivienda para luchar contra la despoblación, fomento de la natalidad, polígonos industriales..., en definitiva, «crear oportunidades». Al final los objetivos son los mismos. Alea iacta est.