La Escuela de Artes muestra su oferta formativa en una jornada de puertas abiertas

Cartel anunciador de la jornada de puertas abiertas en la Escuela de Artes y Superior de Diseño de Soria.HDS

Publicado por Heraldo-Diario de Soria Soria Creado: Actualizado:

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria celebrará una jornada de puertas abiertas el jueves 18 de marzo, en horario de 17.00 a 20.00 horas, con el objetivo de dar a conocer sus instalaciones, talleres y la oferta educativa del centro.

Durante la visita, las personas asistentes podrán recorrer las aulas y talleres, participar en actividades prácticas y conocer de cerca el trabajo que se desarrolla en las diferentes enseñanzas artísticas. Además, quienes participen en la actividad 'Tu foto tiene premio' entrarán en el sorteo de material artístico ofrecido por un comercio local. Durante la jornada se invitará a un chocolate para las personas asistentes.

La Escuela es el único centro de la provincia que imparte el Bachillerato de Artes en sus dos modalidades: Artes plásticas, imagen y diseño y Música y artes escénicas. El periodo de admisión para el Bachillerato de Artes estará abierto del 17 de marzo al 8 de abril de 2026. Este año como novedad los alumnos de primero podrán cursar la optativa de 'Taller de fotografía' materia muy demandada por el alumnado.

Además, el centro ofrece otras enseñanzas artísticas oficiales como el Grado en Diseño Gráfico, el Ciclo Formativo de Grado Medio de Asistencia al Producto Gráfico Interactivo y el Ciclo Formativo de Grado Superior de Fotografía.

La Escuela de Arte y Superior de Diseño de Soria es un centro público y todos sus títulos son oficiales, con programas que incluyen prácticas profesionales y movilidad Erasmus. Próximamente se abrirán también los plazos de admisión para estas enseñanzas.

Durante la jornada de puertas abiertas, el equipo del centro ofrecerá información detallada y atención personalizada a todas las personas interesadas en cursar alguno de estos estudios.