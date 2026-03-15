La nieve en Soria afecta a tres carreteras pero sin complicaciones graves

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La nieve en Soria vuelve a condicionar la circulación en varias carreteras, aunque en los tres casos registrados tanto por la Dirección General de Tráfico (DGT) como por la Junta de Castilla y León se trata de afecciones leves a las 11.55 horas de este domingo 15 de marzo. Además, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) se desactiva precisamente a las 12.00 horas el aviso amarillo por nevadas, por lo que no son previsibles complicaciones en la jornada electoral.

Por tramos afectados, el primero se encuentra entre los kilómetros 15 y 23 de la SO-630 entre San Pedro Manrique y Cerbón. Fue el primero en entrar en nivel verde, estando señalado por la DGT desde el sábado a las 20.04 horas. Al igual que el resto está en nivel verde, condicionado por "nevada", pero sin mayores restricciones que la prohibición de adelantar para vehículos pesados.

No muy lejos aparece otro aviso en la SO-615, entre el kilómetro 14 y el 20 por el puerto de Oncala. Afecta precisamente a la zona entre Oncala y Ausejo de la Sierra. Igualmente está abierto sin cadenas pero con precaución para camiones y autobuses.

Ya en el listado de carreteras de la Junta aparece la SO-830, de Vinuesa al límite con La Rioja por el puerto de Santa Inés, entre los kilómetros 12 y 22. De nuevo la afección es por nieve aunque lo único que se requiere es precaución y se puede subir al Punto de Nieve sin necesidad de cadenas o desvíos.

A partir del lunes la Aemet espera una sensible subida de temperaturas sobre todo en las máximas, que pueden llegar a 14 grados en Ólvega, 16 en Soria capital o 17 en El Burgo de Osma. Para el martes se espera la 'confirmación' de la primavera, con 21 grados previstos para las dos primeras localidades y 23 en la villa episcopal, un dato muy por encima de los 10 previstos para este domingo como tope.