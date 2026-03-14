La nieve en Soria afecta ya a una carretera y el aviso de la Aemet se extiende a la mañana del domingo

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las previsiones de nieve en Soria elaboradas por la Aemet se han cumplido aunque por el momento no hay situaciones especialmente graves en la provincia. Con los datos disponibles a las 20.10 horas de este sábado tanto de la DGT como de la Junta de Castilla y León sólo hay una carretera afectada por la nevada y lo está de forma leve. Eso sí, la propia Agencia Estatal de Meteorología alarga su aviso amarillo en el tercio norte hasta la mañana del domingo 15 de marzo.

El tramo afectado está en la SO-630, entre San Pedro Manrique y Cerbón. La DGT mantiene en estos momentos un nivel verde por "nevada" desde las 20.04 horas, aunque pueden llegar nuevas precipitaciones a la zona. La vía está abierta y no requiere cadenas pero ya se ha prohibido el adelantamiento a vehículos pesados.

Respecto a las previsiones, el aviso amarillo por nieve se ciñe al tercio norte de la provincia de Soria, englobando Pinares, Tierras Altas y Moncayo. Aunque inicialmente llegaba hasta la medianoche de este sábado ahora se contempla hasta las 12.00 horas del domingo. Se esperan hasta 5 centímetros en 24 horas con "acumulaciones por encima de 1.200 a 1.300 metros" según la Aemet.

No obstante, por debajo de esa altitud puede nevar aunque no cuaje. De hecho la cota de nieve está a 1.000 metros hasta las 12.00 horas y señala incluso a Soria capital. De 6.00 a 12.00 horas puede haber también vientos del norte con cierta fuerza, de unos 30 kilómetros por hora. Las temperaturas irán de 2 a 8 grados y por la tarde 'mejora' sustancialmente, reduciéndose al mínimo la posibilidad de precipitaciones e incluso con algún claro en el cielo.

A partir del lunes se espera una notable subida de temperaturas, sobre todo de las máximas, que pasa esa jornada pueden rondar los 16 grados y superar los 20 para el martes. El actual episodio de nevadas se prevé muy puntual y con cantidades moderadas, pero aún así el aviso activo invita a mantener ciertas precauciones especialmente en las carreteras del norte de Soria.