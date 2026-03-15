Los candidatos por Soria en las elecciones autonómicas votan con un llamamiento unánime a la participación

Votaciones de los cabezas de lista en la provincia por Soria Ya, PP, PSOE, Vox y Podemos ordenados por número de votos en las anteriores elecciones autonómicas.HDS

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Los candidatos cabeza de lista por Soria de los principales partidos políticos han sido 'madrugadores' y a las 12.00 horas ya habían ejercido su derecho al voto. Los sufragios de los aspirantes a un escaño en las Cortes de Castilla y León ya están en las urnas de las elecciones autonómicas del 15-M, dos en la capital, Soria Ya y PSOE; y tres en los pueblos, PP, Vox y Podemos. A pesar de las diferencias políticas, el mensaje animando a la participación fue común e inequívoco.

Enumerados por orden de votos recibidos en los comicios de 2022, el cabeza de lista de Soria Ya, Ángel Ceña, ha depositado su voto animando a la ciudadanía a seguir sus pasos. "Es importante para que otros no decidan por ti", dijo, y lanzó un mensaje de tranquilidad para que la jornada se desarrolle sin altercados aunque pidió prudencia para los vecinos de Tierras Altas ante la presencia de nieve en algunos puntos, informa Ical.

El candidato del partido sorianista aseguró que desea mantener los tres procuradores de los cinco en liza y continuar siendo la formación política más votada de la provincia. Asimismo, indicó que tiene “buenas sensaciones” con respecto a los resultados, y agradeció los mensajes de ánimo que le han mandado los sorianos en los últimos días.

Por su parte la primera candidata a Cortes por el PP de Soria, Rocío Lucas, fue de las más madrugadoras y a las 10.00 horas depositaba su voto en San Esteban de Gormaz antes de acompañar a las 12.00 horas a Benito Serrano a su votación en Golmayo. "Hoy es un día muy importante para los sorianos y para los castellanos y leoneses". Los 'populares' "afrontamos estas elecciones con mucha ilusión y con mucho respeto hacia todo lo que nos han transmitido los sorianos"

"Animo a todos los sorianos a que vengan a votar. Es la fiesta de la democracia. Que luego no digan que otros deciden por ellos", sostuvo señalando además que los primeros datos de participación indicaban un repunte. Antes de concluir trasladó su gratitud a todos quienes hacen posibles las elecciones, desde los votantes hasta los apoderados y miembros de las mesas.

El candidato del PSOE de Castilla y León a la Presidencia de la Junta y cabeza de lista por Soria, Carlos Martínez Mínguez, votó en la capital acompañado por su familia. Desde el colegio Fuente del Rey destacó el “revulsivo” que puede suponer que su partido gane las elecciones con el objetivo de que se ponga freno al auge de la “extrema derecha”. “Es necesario que la revolución de los humildes, que empezamos hace un año, arranque en Castilla y León”, resaltó.

Martínez aseguró que, en lo personal, para él hoy es un día de “tensión y nervios”, y agregó que “tiene un nudo en el estómago de forma permanente”. Además, emplazó a los periodistas que se dieron cita en la comparecencia a verse por la noche y celebrar los “resultados satisfactorios”, a la par que reiteró su deseo de que los sorianos se animasen a votar en estos comicios, informa Ical.

Desde Vox, su cabeza de lista por Soria, Miguel Contreras, animó a ejercer el derecho al voto a los sorianos, y señaló que es necesario que sean conscientes de que con la elección de los representantes políticos “se juegan mucho”.

Contreras, que ejerció el voto en el municipio de Villasayas, de la que es alcalde, precisó, que son los representantes políticos quienes toman las decisiones que conciernen a todos y que van marcan el rumbo de España, de Soria y de Castilla y León. “Animo a todos los sorianos a participar”.

Por su parte el cabeza de lista por Podemos-Alianza Verde CyL 2026, Mario Calonge, ejerció su derecho al voto en Ólvega, localidad en la que es concejal. El candidato a las Cortes de Castilla y León afronta estos comicios "con toda la ilusión del mundo. Queremos que se llenen las urnas de ilusión y alegría para esta tierra que tanto lo merece".

Insistió en llamar a la participación ciudadana para ejercer un derecho que "tanto costó conseguir". Y, a partir de las 20.00 horas, "esperamos resultados satisfactorios".