Las imágenes más curiosas de la jornada electoral en Soria

Una jornada para elegir representantes en Castilla y León MARIO TEJEDOR / MONTESEGUROFOTO
Elecciones autónomicas en Soria
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