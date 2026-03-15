Las imágenes más curiosas de la jornada electoral en Soria

Una jornada para elegir representantes en Castilla y LeónMARIO TEJEDOR / MONTESEGUROFOTO

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Si bien la jornada electoral ha traido consigo ciertas anécdotas en la provincia de Soria, el desarrollo de las elecciones autonómicas de Castilla y León está siendo tranquilo e incluso la participación está siendo más alta que en anteriores ocasiones, con aumento en todas las provincias, según los datos del segundo recuento ofrecido por la propia Junta.

Los candidatos cabeza de lista por Soria de los principales partidos políticos han votado durante la mañana y ahora habrá que esperar hasta las 20.00 horas, momento en el que oficialmente se cierran los colegios electorales.