Un voto de diferencia da la victoria al PSOE sobre el PP en Arcos de Jalón

Publicado por Jon Ander Uriarte Soria Creado: Actualizado:

El PSOE fue la fuerza política más votada en Arcos de Jalón en un mano a mano con el PP. La igualdad entre ambas formaciones políticas fue máxima y solo un voto decantó el triunfo a favor del Partido Socialista.

Una realizado el 100 por cien del escrutinio, en la ribera del Jalón, el Partido Socialista obtenía 234 votos, un 35,02%. El Partido Popular obtenía al final de este escrutinio 233 votos, un 34,88%. Más alejados quedaban ya el resto de formaciones que se presentaban a los comicios regionales de 2026. De esta manera, la tercera fuerza más votada era Vox con 108 votos, un 16,16%. Soria Ya obtenía 76, un 11,37% mientras que Podemos-Alianza Verde obtenía 4 votos, un 0,59%. El resto de formaciones políticas no obtenían representación. En las elecciones de 2022, el PP era la fuerza más votada en Arcos con 228 votos, un 34,54%, seguido del Soria Ya con 177 votos, un 25,75%. El Partido Socialista obtenía 151 votos, un 22,87%, Vox lograba 85, un 12,87% y Podemos se quedaba en 11 votos, 1,66%