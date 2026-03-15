¿En qué pueblos ha ganado el gran perdedor de la noche del 15-M, Soria Ya?

Publicado por Pilar Pérez Soler Soria Creado: Actualizado:

La noche electoral de estas autonómicas del 15-M ha tenido un claro perdedor en Soria: la formación Soria Ya que ha visto reducir su poder de forma drástica. Si en las elecciones a Cortes de Castilla y León de 2022, el partido de Ángel Ceña logró la hazaña de quedar el primero y obtener tres procuradores, desbancando al PP y al PSOE, que quedaron con un parlamentario regional cada uno, en esta ocasión la formación sorianista se ha hundido hasta el tercer puesto, perdiendo dos procuradores y quedando mucho más cerca de VOX, que del segundo partido que ha recibido más votos, el PP. ¿En qué pueblos ha ganado Soria Ya?

En Montenegro de Cameros los votantes han respaldado a la formación sorianista con el 40,62%, seguida de POSE y PP con un empate técnico del 21,87%.

En Oncala ganó con el 37,14% de los votos emitidos; el PSOE se quedó con el 28,57% y a una mayor distancia PP y VOX, con el 14,28%.

Villar del Campo optó por el partido de Ceña con algo más de la mitad de sus votos, el 56,27%, seguido del PP, con el 18,75%.

En Aldealpozo consiguió la mitad de los votos emitidos, siete de 14, lo que significa el 50%, seguido del PP. En Alconaba, Soria Ya se llevó el 18,89% de los respaldos, seguido de VOX (18,89%); PP (18,11%); IU (3,14%); y Podemos y Se Acabó la Fiesta (2,36% cada uno).

Mientras, en Villaciervos el apoyo ha sido del 31,57% para Soria Ya; del 26,31% para el PP; el 19,29% para el PSOE, seguido de VOX con el 17,54% y el 3,50% para IU.

Buberos, con el 30%; y Soliedra, con el 45,85%, fueron otros dos municipios en los que ganó Soria Ya en las autonómicas de este 15-M. También Barcones, si bien aquí la formación sorianista obtuvo un empate técnico con el PP, con el 38,46% de los votos.