El PP gana en El Burgo de Osma y Soria Ya se convierte en el gran perdedor en las elecciones del 15-M

Publicado por Nuria Fernández Soria Creado: Actualizado:

El PP ganó las elecciones del 15-M en El Burgo de Osma. El perdedor, Soria Ya, que se dejó más de la mitad de los votos en comparación con las elecciones de 2022. Los sorianistas han perdido en cuatro años más de 21 puntos. Solo obtuvieron 492 votos, el 19,22% del respaldo.

La gran pérdida de Soria Ya en El Burgo de Osma ha beneficiado al resto de los partidos políticos que se presentaron a las elecciones del 15-M. Los sorianistas pasaron de ser la primera fuerza en 2022 a la cuarta posición, tras el recuento de las papeletas. Hace cuatro años obtuvieron una victoria sin parangón con el 40% del respaldo de los votantes que resultó muy mermada en esta convocatoria y en la línea de los resultados del partido regionalista en otros municipios de la provincia de Soria.

El PSOE fue el que más rentabilizó en las urnas la derrota de Soria Ya. El respaldo del electorado creció en más de 10 puntos gracias a las 621 votos, el 24,2% de las papeletas.

Los socialistas contaron con el concejal burgense y el que fue el candidato a la Alcaldía en las pasadas municipales, Pepe Peñalba, para formar parte de la candidatura que acompañó a Carlos Martínez Mínguez por la provincia de Soria.

Vox también creció en 6 puntos respecto a 2022 y cosechó 538 votos frente a los 361 de hace cuatro años. El Burgo de Osma fue una de las plazas que eligió el presidente del partido, Santiago Abascal, para uno de sus mítines en Castilla y León. El resultado de las elecciones colocaron al partido de extrema derecha en la tercera posición.

El Partido Popular ganó con 834 votos y el 32,4% del respaldo de los votantes y un crecimiento del 3,63% en comparación con las elecciones de 2026. El Burgo fue también una de las localidades que visitó durante la campaña electoral el líder de los populares, Alberto Núñez Feijoó, en los mítines programados por el PP.

Los burgenses también votaron a otros partidos políticos . Por ejemplo, el candidato de Se Acabó la Fiesta tuvo 23 votos, alguno más de lo que consiguió Podemos (17), IU que tuvo solo 7 y PACMA, 4 .

La participación en El Burgo de Osma creció ligeramente en comparación a las elecciones de 2022 y llegó al 66,7%, una subida de 1,17%. Se contabilizaron 2.584 votos de un censo de 3.874 electores. La abstención fue del 33, 2% (1.290 votantes). Los votos nulos fueron solo el 0,9% (25) y los blancos (21).