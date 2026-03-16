La embotelladora soriana de Maltoso prevé arrancar en 2027 con 40 millones de litros

Publicado por Milagros Hervada Soria Creado: Actualizado:

El agua mineral procedente del manantial de Maltoso, en el término municipal de Soria, se podrá beber ya en 2027, «si todo va bien», remarca el promotor de la nueva embotelladora proyectada, que prevé una inversión inicial de siete millones de euros.

La autorización del aprovechamiento del agua mineral natural recibió el visto bueno de la Dirección General de Energía y Minas, de la Junta de Castilla y León, el pasado 6 de marzo, por lo que el proyecto tiene ya vía libre después de meses de la tramitación preceptiva.

El aprovechamiento permite un caudal máximo de 155 litros al año, «una barbaridad», reconoció Pedro Soto, responsable de la mercantil promotora, Construcciones Soto. Por eso el comienzo será con 40 millones de litros, con la previsión de seguir ampliando.

Todavía quedan aspectos importantes por decidir, matizó Soto, como los formatos en los que se comercializará el agua, tamaños y envases. «Todo está en función de con quién lo hagamos finalmente, porque estamos hablando con dos o tres», añadió, en referencia a los potenciales acuerdos que alcancen con otras mercantiles del sector. Su intención es tomar la decisión en un par de meses y comenzar a rodar.

La nave donde instalar la embotelladora ya existe, aunque la venían empleando como almacén y es necesario adaptarla, además de incorporar la maquinaria y ejecutar el circuito hasta el manantial. Antiguamente ya fue utilizada como embotelladora durante más de 30 años. Manaltoso se llamaba.

El proyecto contempla la instalación de una tubería de acero inoxidable hasta el sondeo, tal y como recoge en su autorización la Dirección General de Energía y Minas, que indica que el objeto social de la mercantil promotora incluye la captación, explotación, envasado y comercialización de aguas minerales naturales y aguas de manantial, así como la fabricación y comercialización de envases para dichas aguas.

La previsión de la empresa es comenzar con media docena de trabajadores, entre los que habrá un químico, un administrativo y el resto operarios para la embotelladora.

La documentación presentada inicialmente por Construcciones Soto recogía un presupuesto total de 11,8 millones de euros, de los que 7,8 serán para una primera fase, de un año de duración, en la que se incluye la nave que ya existe, y la adquisición de la primera línea de embotellado. La segunda fase, proyectada para acometerse en el sexto año, contempla 3,9 millones con destino a una segunda línea de embotellado y ampliación de los almacenes de producto acabado.

La autorización de la Dirección General de Energía y Minas se produce después de un proceso de tres años, desde que ese mismo organismo declarara la condición de mineral natural del agua procedente del sondeo de Maltoso en abril de 2023. En febrero de 2024 fue cuando la mercantil Construcciones Soto presentó la solicitud de aprovechamiento. Con los preceptivos informes del Servicio Territorial de Medio Ambiente de Soria, de la Confederación Hidrográfica del Duero, del Instituto Geológico y Minero de España y de la Dirección General de Salud Pública, en febrero de este 2026 el Servicio de Minas de la Dirección General emitió la propuesta favorable a la solicitud de autorización que acabó resolviendo la Dirección General en sentido favorable.

El tiempo de duración de la autorización será «el periodo en que se mantengan las características de la condición mineral natural del agua y se cumplan las condiciones de la autorización de aprovechamiento», según la resolución, publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León.