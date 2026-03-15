Los socialistas ganan en Almazán y desbancan a Soria Ya al tercer lugar

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

El PSOE recupera Almazán en estas elecciones autonómicas desbancando a Soria Ya al tercer lugar, con el 81% del escrutinio contabilizado al cierre de esta edición. Los socialistas, aprovechando el tirón del alcalde de la capital, Carlos Martínez, logran 641 votos (31,37%) experimentando un crecimiento del 10,52%. En los anteriores comicios de 2022, el PSOE únicamente pudo alcanzar el tercer puesto al contabilizar 526 votos. Cuatro años después, el escenario ha dado un giro de 180 grados al intercambiar los puestos de PSOE y Soria Ya ya que el PP continúa anclado en el segundo lugar que ya ocupó en 2022.

Así, los populares han logrado en estos comicios el respaldo de 519 votantes (25,40%) lo que representa un incremento del 3,56%. En tercer lugar, los sorianistas que han logrado la confianza de 468 personas (22,90%). Unos números que arrojan un descalabro importante ya que en estos cuatro años han dejado en el camino un importante puñado de votos. No en vano, en 2022 fueron 1.101 las personas que depositaron la papeleta de Soria Ya en la urna, lo que significa un descenso del 20,75%.

Vox, aunque en cuarto lugar, logra aunar 365 sufragios (17,86%) registrando un incremento de 7,08 puntos respecto a 2022 cuando fueron 272 los votos conseguidos por el partido que lidera a nivel nacional, Santiago Abascal y en clave regional, Carlos Pollán.

En cuanto a los partidos minoritarios, en quinto lugar se sitúa la coalición IU-MS-VQ con 13 votos (0,63%), el partido Se Acabó la Fiesta consigue 11 apoyos en estos comicios (0,53%), Podemos-Alianza Verde logra 3 votos (0,14%) y un descenso respecto a las elecciones autonómicas anteriores de 1,52 puntos y el Partido Animalista (PACMA) consigue 3 votos (0,14%). Además, PCAS-TC suma 2 votos (0,09%) mientras una persona ha votado a Ciudadanos, otra a Escaños en Blanco y otra a Nueve Castilla y León, el partido liderado por Silvia Clemente.

Participación

Almazán alcanza una participación del 63%, lo que significa un incremento de 1,2 puntos respecto a los comicios autonómicos celebrados hace cuatro años. Con el 81% de los votos escrutado se han contabilizado 0,92% votos nulos y 0,73% votos en blanco.

La villa adnamantina ha constituido a primera hora de la mañana 6 mesas electorales sin contratiempos donde estaban llamadas a votar 4.036 personas que constituyen el censo de Almazán en estas elecciones autonómicas.