Carlos Martínez, un agradecimiento a la ciudadanía soriana y al «equipazo» del PSOE

Publicado por José Ángel Campillo Soria Creado: Actualizado:

El PSOE no ganó las elecciones, pero celebró la jornada prácticamente como si lo hubiera hecho, teniendo en cuenta los antecedentes de Extremadura y Aragón y, en el caso de Soria, lo sucedido hace cuatro años. La entonces potente Soria Ya copó los procuradores y en el PSOE cundió la sensación de que buena parte de su electorado se había cambiado de acera para respaldar a la explataforma en su andadura electoral. Anoche cambiaron las tornas y los socialistas saborearon no sólo la recuperación de gran parte de sus electores, sino la victoria en la provincia. «Superar al Partido Popular en esta provincia desde luego es un logro, un mérito que tiene mucho que ver evidentemente con el liderazgo de Carlos [Martínez] y con que es el candidato también autonómico y eso nos ha ayudado a superar un resultado, que hace cuatro años, nos entristeció mucho», expresó el secretario general del PSOE soriano, Luis Rey. No sólo la capital se tiñó de los colores socialistas, sino también «muchos municipios en esta provincia, estamos extraordinariamente satisfechos», sentenció Rey. Y es que en los pasados comicios autonómicos sucedió «algo anómalo», en referencia a Soria Ya.

«En Soria capital, algunos resultados de las mesas electorales han sido espectaculares. Y y estamos muy contentos, nos hubiera gustado evidentemente tener el tercer procurador, ya sabíamos que era muy complicado, por la ecuación y por el número de fuerzas políticas que se presentaban», prosiguió Rey sobre el panorama general de la provincia. El PSOE obtiene dos procuradores, de manera que a Carlos Martínez le acompañará desde Soria Esther Pérez como procuradora.

«Como secretario general en Soria, estoy muy satisfecho del resultado y de haber ganado en esta provincia las elecciones», insistió el secretario general. Además de su satisfacción orgánica y personal, Rey quiso «agradecer, sobre todo agradecer, una vez más a la ciudadanía soriana, que nos haya dado su respaldo mayoritario en esta provincia, el factor de Carlos Martínez supongo que habrá sido decisivo».

«Determinante» el papel del candidato, tantos años alcalde de Soria. pero también el «trabajo» de tanta gente. «Agradezco el trabajo a lo largo de estos meses y especialmente estas últimas semanas de un equipazo que nos ha acompañado a lo largo de todos estos días recorriendo la provincia en Soria, todos los días, haciendo campaña. No solo de liderazgo de Carlos, que sin duda, es el efecto que nos ha permitido este resultado sino también de su equipo y de la gente que a lo largo de estos meses lleva trabajando por conseguir este resultado», manifestó el secretario general, quien se refirió al resultado de hace cuatro años. Un resultado que fue «extraordinariamente duro, que nos dolió especialmente, porque situó al Partido Socialista muy por debajo de lo que representa en este territorio».

La elección de ayer mostró cómo «podemos recuperar. ese espacio, no sólo lo hemos recuperado, sino que hemos ganado al resto de las fuerzas políticas». De esta manera, «sólo puedo estar agradecido».

El PSOE prácticamente había sido dado por amortizado, recordó en su intervención el candidato Carlos Martínez, y esta idea de aguante y recuperación parecía estar muy presente en los asistentes, militantes y simpatizantes, en el hotel San Francisco, elegido para pasar la noche electoral. Martínez eligió su tierra en detrimento de Valladolid y decenas de apoderados y procuradores que habían asistido a pie de urna a la votación y recuento arroparon a su candidato y muchos años secretario general. Un sentimiento de supervivencia y triunfo frente al PP y, tal vez sobre todo, frente a una Soria Ya que hace cuatro años se proclamaba vencedora y reducía la presencia soriana en las Cortes de Castilla y León a un solitario escaño.

Poco antes de las once la ‘familia’ del PSOE subía al Aula Magna, para arropar a Martínez en unas declaraciones cuyo eco nacional estaba garantizado por la presencia de numerosos medios. Todo un despliegue de radios y televisiones al que Soria está poco acostumbrada.

Varios minutos de aplausos dejaron claro el sentir del socialismo soriano, con gritos incluidos de ‘Presidente, presidente’. Unos militantes y simpatizantes que poco antes de la presencia de su líder habían estado comentando la jornada, con numerosas referencias a lo sucedido en localidades de la provincia. Especialmente causó sensación la victoria en Golmayo, donde el presidente del PP es alcalde. Tanto los socialistas como los medios habían estado tirando de teléfono móvil para entretenerse y consultar los resultados gracias a una práctica aplicación donde podían consultarse todas las localidades.