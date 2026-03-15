Elecciones de Castilla y León en Soria: Triunfo socialista y derrumbe de Soria Ya

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

El PSOE gana las elecciones autonómicas en Soria y Carlos Martínez se convierte en el revulsivo que le hace recuperar el poder electoral perdido en los últimos comicios de 2022 a manos de Soria Ya. Los socialistas se convierten en la fuerza más votada, obtienen dos representantes, el citado Martínez y Esther Pérez, y sus rivales directos se reparten un procurador, tanto el PP, que mantiene el que ganó en 2022, Vox, que suma su primer ‘trofeo’ en Soria, y los sorianistas de Soria Ya, que se desmoronan, perdiendo dos procuradores de tres.

Para el PSOE era una especie de ‘reválida’ muy importante para su líder, Martínez Mínguez, entendiendo por reválida volver a abrir urnas sobre todo en la ciudad donde cuenta sus triunfos por mayorías absolutas en las últimas legislaturas. La apuesta era arriesgada pero le salió bien. Algunos sondeos apuntaban a dos procuradores fijos para el aún alcalde de Soria, y así fue. Es el partido más votado en la provincia y el gran triunfador de los comicios. Ha convencido a sus votantes a pesar de la gran competencia existente.

El PP se queda como estaba, con Rocío Lucas como única parlamentaria que accede a las Cortes de Castilla y León. Pagan los populares tanto la competencia del PSOE como la de Soria Ya, aunque curiosamente crece en número de votos. Si en las anteriores elecciones los grandes damnificados fueron los socialistas, esta vez la fuerza electoral de los conservadores no se ha plasmado en la representación que ellos esperaban. Algunos sondeos les daban entre 2 y 1 representante y al final fue la horquilla más baja.

Vox es el otro triunfador en Soria. El líder nacional del PP y de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, predijo en El Burgo de Osma, durante un acto electoral la pasada semana, que la formación de Abascal no lograría colar a un representante por Soria en las Cortes de Castilla y León. Se equivocó de plano. Tal vez lo minusvaloró, y lo cierto es que Vox ya cuenta por primera vez en su historia con un procurador por la provincia. Ya dejó entrever su potencial en la ciudad cuando logró dos concejales en las últimas elecciones municipales. Ahora lo certifica. Y Vox está dentro de las Cortes con un parlamentario por Soria.

El batacazo más sonado es el de Soria Ya. La formación sorianista, que obtuvo tres parlamentarios y arrasó en los comicios de 2022, pierde dos tercios y se queda con tan solo un procurador, el de su portavoz, Ángel Ceña. Aunque Soria Ya había insistido por activa y por pasiva en que buscaba revalidar su participación en las Cortes de Castilla y León, es decir, los tres procuradores que ostentaba, lo cierto es que el factor Carlos Martínez en la capital y la gran competitividad en estos comicios les han devuelto a la realidad. Un solo parlamentario y se impone una reflexión profundo.

En número de votos, El PSOE gana prácticamente 6.000 votos, y la distancia con el PP se amplía hasta los 1,400 sufragios. Los populares ganan en el entorno de 2.000 votos, insuficientes en cualquier caso para lograr metas mayores o sumar más de un parlamentario. Las encuestas sí manejaban la posibilidad del doble procurador, pero la distancia fue insalvable con respecto a Vox.

Los de Carlos Martínez experimentan un crecimiento de 14 puntos, aglutinando más del 32% de los votos. Los populares ganan casi 5 puntos y se hacen con más del 23% de los votos. Suman en torno a 1.400 más.

La sangría de sufragios de Soria Ya es tremenda. Más de 11.000 votos se ha dejado por el camino la formación sorianista, que no ha sido capaz de mantener el enorme flujo de papeletas que obtuvo en las elecciones de 2022. Los votantes han castigado con dureza a los liderados por Ángel Ceña, que seguramente le han dado la espalda bien por su gestión en las Cortes de Castilla y León durante estos cuatro años o simplemente por el peso específico de Carlos Martínez Mínguez como candidato. Era un duro rival que mantiene intacto su su predicamento en la provincia. Soria Ya pierde prácticamente 23 puntos y apenas supera el 19% de los votos. Soria Ya anunció hace unas semanas que se presentaría también a las elecciones municipales, tratando de abarcar más en sus expectativas electorales. Sin duda, esto es un toque de atención muy serio para la gestión de los sorianistas, que esta vez no han contado ni con el viento ni con el voto a favor.

Vox suma el 15% de los sufragios y sube más de 4 puntos con respecto a las elecciones de 2022, justo el paso definitivo para hacerse con el preciado escaño. Los liderados por Abascal refuerzan su papel en la provincia y advierten ya de su fortaleza con vistas a otras elecciones, en este caso las municipales.

Si desde la óptica regional se puede hablar de una resurrección del PSOE de la mano de Carlos Martínez Mínguez, en Soria, en su casa, el alcalde de la ciudad ha vuelto a aglutinar un voto que le da el espaldarazo a su gestión en la provincia.

Por cierto, cuando recoja el acta de procurador empezará el juego del ‘dominó’ que se iniciará con la elección de un nuevo alcalde para la capital soriana tras su salida a las Cortes.