Cuerda del Pozo se mantiene en torno al 80% y se esperan días secos

Embalse de la Cuerda del Pozo en una imagen de archivo.MonteseguroFoto

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

La estabilidad es la tónica dominante en un embalse de la Cuerda del Pozo que por tercera semana consecutiva sigue manteniéndose en torno al 80% de su capacidad. Desde este lunes hasta el viernes no se esperan precipitaciones aunque la subida de temperaturas podría acelerar el deshielo, aunque el margen se mantiene.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 198,742 hectómetros cúbicos de agua, el 79,89% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 198,152 hectómetros cúbicos, el 79,65%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 209,632 hectómetros cúbicos de agua, el 84,27% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 7,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 0,590 hectómetros cúbicos. Las precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse han alcanzado los 7,80 litros por metro cuadrado.