Cuerda del Pozo, estable por debajo del 80% tras el episodio de avenidas

Embalse de la Cuerda del Pozo en una imagen reciente.MonteseguroFoto

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El pantano ya no da 'miedo'. El embalse de la Cuerda del Pozo se mantiene estable ligeramente por debajo del 80% de su capacidad, sentenciando el final del episodio de avenidas que se tradujo en inundaciones aguas abajo, amén de las sufridas en localidades previas a la presa como Salduero.

Aunque en la última semana no se ha registrado lluvias y suelta 10 metros cúbicos por segundo, una cifra más elevada que la que evacuaba antes del episodio, ha subido levemente por las aportaciones de los ríos tributarios y por tanto posiblemente de la nieve de las cumbres.

El embalse de la Cuerda del Pozo contiene actualmente 197,562 hectómetros cúbicos de agua, el 79,41% de su capacidad total que asciende a 248,776 hectómetros cúbicos. La semana pasada contenía 196,796 hectómetros cúbicos, el 79,11%.

El año pasado por estas mismas fechas este embalse de la cuenca hidrográfica del Duero recogía 179,801 hectómetros cúbicos de agua, el 72,27% de su capacidad.

La salida media diaria de agua se sitúa actualmente en 10,00 metros cúbicos por segundo. El balance hídrico de la semana ha sido de 0,766 hectómetros cúbicos.

No ha habido precipitaciones registradas durante esta semana en la zona del embalse.