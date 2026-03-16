Langa estima que los daños por las riadas se elevan al millón de euros

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

Las inundaciones provocadas por el desbordamiento del Duero han dejado en Langa de Duero un impacto económico que se acerca al millón de euros y un reguero de daños en infraestructuras municipales, caminos rurales y explotaciones agrícolas.

El alcalde, Iván Andrés, describe una situación «muy complicada» para un municipio que, por ahora, sigue reparando lo urgente mientras espera la llegada de ayudas estatales y autonómicas.

El mayor golpe se concentra en el complejo deportivo municipal, completamente anegado durante tres días. El agua entró en la sala de depuración, en el bar, en las piscinas y en los vestuarios, lo que asciende a «unos 100.000 euros», explica el alcalde.

Las fachadas de los edificios presentan daños por la humedad y los campos de fútbol zonas amarillentas por el exceso de agua acumulada.

A ello se suma la avería de un componente de la depuradora municipal, valorada en otros 30.000 euros. «Se inundaron todas las instalaciones eléctricas», resume Andrés, que detalla que el Ayuntamiento ya ha vaciado la sala de depuración y ha enviado las bombas a un taller especializado para intentar recuperarlas.

Los caminos rurales tampoco han escapado al impacto. Desde Alcozar hasta el límite con Burgos, los viales presentan desperfectos que el Consistorio cifra entre 120.000 y 140.000 euros.

«Es como cuando arreglas la cocina, piensas que es una cosa y acaba siendo el doble», señala Andrés, consciente de que la reparación de estas infraestructuras será imprescindible para garantizar el acceso a las fincas y a las zonas de cultivo.

En el ámbito privado, el daño es especialmente elevado. Según el alcalde, «entre 400 y 500 hectáreas de cultivo de labor» han quedado afectadas. Solo en trabajos ya realizados —labores, fertilizantes y preparación del terreno— los agricultores han perdido entre 120.000 y 200.000 euros.

Cosechas

Pero la mayor pérdida llegará con la cosecha. Andrés explica que en esta zona de regadío «por lo bajo, pueden ser 5.000 o 6.000 kilos por hectárea» y que los regadíos «suelen llegar a dar hasta 7.000». Con esos rendimientos, afirma, «si multiplicas entre 400 o 500 hectáreas por 5.000 o 6.000 kilos, te sale fácil la cuenta», lo que sitúa la pérdida de producción anual entre 280.000 y 450.000 euros, según el precio actual del cereal.

En total, la factura del desastre oscila entre 650.000 y 940.000 euros, una cifra inasumible para un municipio pequeño. «Ya veremos quién paga la fiesta», lamenta el alcalde, que recuerda que el presupuesto municipal se cerró en diciembre «sin contar con esto que nos iba a pasar».

El Ayuntamiento ya ha solicitado las ayudas estatales por borrascas y la convocatoria de la Junta de Castilla y León, pero aún no han recibido respuesta.

La Junta sí envió una motobomba para ayudar a vaciar la zona inundada y el Estado remitió la documentación necesaria para solicitar las ayudas.

El Ayuntamiento ya ha presentado toda la documentación, pero aún no ha recibido respuesta. Andrés recuerda que en convocatorias anteriores las ayudas «son al 50%», lo que obliga al municipio a asumir una parte importante del gasto.

El alcalde explica que solo en infraestructuras municipales —caminos, piscinas y depuradora— los daños rondan los 200.000 euros, por lo que «si nos toca poner a nosotros 100.000, sin tenerlo contemplado en el presupuesto», la situación sería muy difícil de afrontar para un municipio de su tamaño. «A mí lo que me hace falta es pasta para solucionar mis problemas. Porque que salgan con sus eslóganes y su marketing, no», concluye.