Dos tramos de carretera de Soria, entre los más peligrosos de España

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Dos tramos de carreteras de Soria aparecen en el listado de los más peligrosos de España elaborado por Automovilistas Europeos Asociados (AEA). Para elaborar el informe se han tenido en cuenta datos oficiales de accidentes de tráfico registrados así como el número de víctimas en proporción al número de vehículos que lo utilizan cada día, en relación al período 2020-2024. En ambos casos se trata de zonas localizadas en carreteras nacionales de la red convencional.

En la provincia de Soria aparece en el puesto 33 del listado nacional la N-2 en su kilómetro 164. Se trata de la antigua nacional Madrid-Barcelona ahora 'aliviada' por la autovía A-2 en la comarca del Jalón. La intensidad de tráfico diario es de 183 vehículos, con un índice de peligrosidad de 260,1 puntos.

El segundo tramo de carretera de Soria que aparece entre los más peligrosos de España lo hace en el puesto 62 y se corresponde con el kilómetro 69 de la N-110, de San Esteban de Gormaz hacia la provincia de Segovia. La intensidad de tráfico diario es de 1.642 vehículos. Ahora el índice de peligrosidad se sitúa en 191,5 puntos y ya aparecía en el informe anterior con 115,8, por lo que ha ido a peor. Registró en el citado quinquenio cinco accidentes con seis víctimas.

Según señala la propia AEA en un comunicado, "tradicionalmente se ha venido atribuyendo al factor humano la causa casi exclusiva de los accidentes de tráfico. Sin embargo, el estado de las carreteras juega un papel fundamental en la seguridad vial"

Se mantiene el índice de accidentes con víctimas por kilómetro

El informe de AEA destaca que en el quinquenio analizado (2020-2024) "el Índice de Peligrosidad Medio (IPM) de la Red de Carreteras del Estado -que es el indicador más fiable para medir la peligrosidad de las vías- no ha variado respecto del quinquenio anterior (8,2). Sin embargo, todavía hay en las carreteras españolas demasiados 'puntos negros' que es necesario corregir. Y si bien, la falta de presupuestos puede retrasar la necesaria actuación en esas infraestructuras, es importante al menos que los conductores sepan dónde están situados para tomar las debidas precauciones, ya que en los últimos cinco años (2020-2024) en 295 kilómetros de nuestra red de carreteras se han contabilizado 1.752 accidentes y 2.497 víctimas, la mayoría de ellas leves".

En el caso de las carreteras convencionales, los tramos más peligrosos se han localizado en los kilómetros 55 y 59 de la N-632, carretera que comunica Villaviciosa con Gijón (Asturias), con un índice de peligrosidad que supera en 167 veces la media nacional.

No obstante, el informe de AEA señala al kilómetro 0 de la autovía A77a, en Alicante, como el tramo que contabiliza más accidentes (93) y víctimas (141) de la Red de Carreteras del Estado. A este punto le siguen otros tramos de carretera situados en el kilómetro 17 de la autovía T-11, en Tarragona, con 79 accidentes y 113 víctimas; en el kilómetro 15 también en la autovía T-11, con 85 accidentes y 103 víctimas; y en el kilómetro 12 de la autovía A-55, a la altura de Mos, en Pontevedra, con 57 accidentes y 95 víctimas, si bien en el informe de este año no aparece entre los 295 más peligrosos porque ha mejorado su índice de peligrosidad respecto a periodos anteriores.