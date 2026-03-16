Una mala campaña de trufa en Soria apenas moviliza 117 kilos con un tercio de la facturación de 2025

Publicado por Irene Llorente Soria Creado: Actualizado:

La lonja de la trufa de Abejar ha echado el cierre tras doce sesiones en las que se han movilizado 117 kilos de producto a una media de 327 euros el kilo, lo que dejó una facturación de 38.259 euros, apenas un tercio de las ventas del año pasado, que superaron los 127.000 euros. Cifras que responden a “una mala campaña con precios bajos y poco producto”, según valora el coordinador del proyecto, José Miguel Altelarrea. No obstante, aunque los resultados no han sido los esperados, Altelarrea reconoce estar contento por el interés que está despertando la herramienta para comercializar la trufa no sólo a nivel nacional sino también desde otros países.

“Hay mucha curiosidad por conocer el sistema tanto entre los productores como en los comercializadores”, asegura el coordinador de la lonja. Así, se han interesado desde las provincias aragonesas de Teruel y Huesca, pero también de Castilla-La Mancha. De hecho, están registrados 20 compradores, seis de ellos nuevos y dos son internacionales, uno de Italia y otro de Francia.

Lo cierto es que la lonja de Abejar cerró la primera semana de marzo, debido a la escasez del producto y a los bajos precios que no interesaban a los productores, hasta el punto de que se buscaron sus propios clientes finales e incluso dejaron trufa a modo de simiente para la siguiente campaña. “En esta temporada ha habido mucha trufa en Teruel y Castellón, un sector muy variable donde el mercado de exterior tiene mucho que decir, y todo ello ha condicionado las ventas en Abejar”, reconoce.

Arrancó el 1 de diciembre con dos días de lonja: los lunes y los jueves, pero finalmente se estableció como ‘día de mercado’ los miércoles de la campaña, como en la campaña anterior precisamente por la falta de producto y los precios que no animaban. Han sido 12 sesiones en los que se han subastado 58 lotes de 36 vendedores.

Cabe recordar que en la campaña pasada la lonja de la trufa de Soria movilizó 430 kilos de producto en su segundo año y logró la venta de 280 kilos frente a los 110 de la primera temporada del proyecto, con una facturación que superó los 127.000 euros. En las quince sesiones celebradas en la localidad pinariega se subastaron 230 lotes que pusieron a disposición 31 recolectores de Castilla y León, pero también de Castilla-La Mancha. Se animaron 18 compradores de España y Francia, todas empresas dedicadas a la comercialización de trufa a nivel nacional.