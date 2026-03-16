El espectacular hotel con encanto, viñedo y aires del Cid a la venta en un pueblo de Soria

Exterior del hotel con encanto a la venta entre Gormaz y Quintanas de Gormaz.LUXURY ESTATE

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

Las propiedades singulares a la venta siempre llaman la atención y en un pueblo de Soria hay una de las que dejan boquiabierto. Un hotel con encanto de estilo colonial entre Gormaz y Quintanas de Gormaz ofrece 11 habitaciones, 11 baños, huerto ecológico, calefacción por biomasa, viñedo o vistas a algunos enclaves emblemáticos del Camino del Cid por un precio por metro cuadrado mucho más barato que la vivienda en las capitales.

El portal inmobiliario Luxury Estate, especializado en propiedades de lujo, ofrece este edificio a la venta a través de Cibervivienda para comenzar un negocio de turismo rural... o para hacerse con una vivienda de ensueño.

Zona común del hotel a la venta en la provincia de Soria.LUXURY ESTATE

Cuenta con 1.299 metros cuadrados y está a la venta por 880.000 euros, una cifra que puede parecer alta pero que proporcionalmente no lo es tanto. Sale a 677 euros por metro cuadrado, un precio que supondría pagar 67.700 euros por una vivienda de 100 metros cuadrados en perfecto estado, algo que sin duda sería muy económico en el mercado inmobiliario actual.

En la descripción se invita a descubrir una "impresionante casa-palacio de estilo colonial construida a principios del siglo XX, que ha sido cuidadosamente preservada y convertida en una posada en pleno funcionamiento. Con materiales nobles como la madera de nogal y suelos de cerámica, la propiedad cuenta con características excepcionales: lucernarios luminosos, elegantes puertas y ventanas interiores con cristales plomados".

Sea para hotel o sea para contar con una vivienda única, el espacio no falta. "Dispone de once confortables habitaciones cada una equipada con baño privado decoradas al gusto rústico. La amplitud se siente en sus dos salones acogedores equipados con chimenea y grandes ventanales que ofrecen vistas inigualables hacia el hermoso jardín circundante donde destaca la Fortaleza Califal de Gormaz (S.X)".

Además, Luxury Estate señala que "esta magnífica finca ecológica no solo incluye un huerto propio y viñedo sino también aprovecha energía renovable para toda su operación; siendo alimentada por biomasa para garantizar siempre calidez sostenible. Además se encuentra estratégicamente situada sobre las rutas GR-86, Ruta del Cid y Ruta del Duero, lo cual brinda oportunidades únicas tanto a turistas como a amantes del senderismo".

En definitiva, una singular propiedad en un pueblo de Soria donde no faltan atractivos históricos ni tranquilidad. Oportunidad de negocio o la casa soñada, no deja de ser un edificio de los que dejan con la boca abierta.