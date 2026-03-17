Losán fija la reunión con el comité el día 24, justo en mitad de la treintena de juicios con los trabajadores

Publicado por Verónica Reglero Soria Creado: Actualizado:

Si no hay cambios de última hora, la reunión pendiente entre los representantes de Losán y del comité de empresa se celebrará el próximo martes 24 de marzo. «Otra vez posponen la fecha. Saben de sobra que los días 23 y 25 de marzo hay un buen número de trabajadores con juicios -una treintena- con lo cual dudo mucho que traigan nada positivo. Más bien parece que nos están vacilando. Una vez más». Así de contundente se mostraba este lunes el presidente del comité, Sergio Hernando, de CGT. Y es que, en su opinión, «si hubiese alguna novedad positiva lo lógico es que nos reunieran antes de la celebración de los juicios para intentar retener a los trabajadores. Pero les da igual que el 23 y 25 se vaya la mayoría de la gente en Soria».

Hay que recordar que el 23 de marzo están previstos 14 juicios de trabajadores que han denunciado ante el Juzgado la situación con la firma gallega para poder desvincularse laboralmente de la compañía. Un trámite necesario para poder buscar trabajo en otro lugar. El 25 se celebrarán otros 15 juicios por lo que una treintena de trabajadores se despedirán de Losán la próxima semana ya que el juez, ante el escenario actual que atraviesan, está concediendo medidas cautelares.

Así las cosas, apuntó Hernando, «pinta mal. Y aunque nos vinieran en la reunión con algo positivo, que lo dudo, ya va a ser tarde». No en vano en Soria únicamente quedan una decena de trabajadores, de cerca de 250 que conformaban la plantilla de Losán y Losán Solid Wood en época de vacas gordas, que aún siguen ligados a la firma gallega.

En cuanto a los pagos, la empresa, tras abonar hace escasas fechas las nóminas pendientes de noviembre y la extra de diciembre, adeuda todavía a la plantilla los salarios de diciembre, enero y febrero, por lo que la deuda que acumula con los trabajadores es bastante importante. «No han pagado nada más ni nos han vuelto a informar sobre fechas de nuevos pagos», aseguró ayer Hernando.

Todo esto mientras sigue corriendo el plazo que se acerca cada vez más al 29 de abril, fecha límite tras la prórroga concedida por los tribunales gallegos, para que la empresa presente el plan de viabilidad y de reestructuración salvando así el concurso de acreedores al que se verá condenada en caso de no llegar a un acuerdo con la Sepi y los bancos, sus principales acreedores.

Queda un mes y medio y no hay noticias en este sentido así que Hernando no es optimista. Mientras tanto, los trabajadores tienen el permiso retribuido ampliado hasta el próximo 13 de abril por lo que seguirán ligados a la empresa maderera pero sin tener que acudir a su puesto de trabajo ante la paralización de la actividad.