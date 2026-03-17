El restaurante La Lobita, primer finalista en los premios Restaurante con Esencia de American Express

Publicado por Antonio Carrillo Soria Creado: Actualizado:

El restaurante La Lobita de Navaleno (Soria) ha recibido un nuevo reconocimiento como primer finalista en los Premios Restaurantes con Esencia de American Express. En esta cita se galardonó a los establecimientos que combinan la gastronomía de nivel con las prácticas empresariales sostenibles, generando un impacto positivo.

Desde Barcelona hasta Madrid, pasando por Cáceres, Valencia, Denia o Jaén, pequeños restaurantes independientes están demostrando que la innovación y las prácticas empresariales responsables son el motor de la nueva gastronomía española. Para reconocer ese talento y su impacto en el tejido económico local, American Express ha celebrado la IV edición de sus Premios Restaurante con Esencia, una iniciativa que reconoce a aquellos establecimientos que están redefiniendo el sector desde la autenticidad y el compromiso.

La gala de entrega de premios de esta edición tuvo lugar en la sede oficial de la compañía en Madrid y contó con la presencia de profesionales del sector gastronómico. Asimismo, el jurado ha estado presidido por el chef Rafa Zafra, propietario de los restaurantes Estimar (Barcelona y Madrid) y Jondal (Ibiza); junto a Emilio Gallego, secretario general de Hostelería de España; y la periodista gastronómica Amaya García Ortiz de Jocano, redactora jefa de Metrópoli, Viajes y Yo Dona.

“Es un orgullo para nosotros constatar que, desde su lanzamiento en 2022, los Premios Restaurante con Esencia de American Express han reconocido a 57 restauradores de todo el país, promocionando modelos de negocio que combinan tradición, innovación y prácticas culinarias responsables”, ha señalado Julia López, vicepresidenta y directora general del área de Establecimientos de American Express para Europa continental. “La diversidad de los restaurantes reconocidos en esta edición refleja la riqueza y el dinamismo del panorama gastronómico español. Desde grandes ciudades hasta entornos rurales, pequeños y medianos establecimientos están liderando propuestas innovadoras que fortalecen el tejido económico y social de sus comunidades”.

En la categoría de restaurantes con un ticket medio inferior a 50 euros, el ganador ha sido Tapán Barcelona, cuya propuesta de cocina caucásica fusiona las tradiciones armenia y georgiana en un viaje gastronómico que trasciende fronteras.

En la categoría superior a 50 euros, el premio ha recaído en Dexcaro (Denia), un proyecto de inspiración global que convierte cada plato en un recorrido por distintas culturas culinarias, combinando fusión de sabores internacionales y una cuidada puesta en escena.

La categoría Esencia Sostenible distingue a los restaurantes que integran prácticas responsables en su proyecto, desde la selección del producto hasta la gestión diaria del establecimiento. En esta edición, el jurado ha valorado especialmente el compromiso con el producto de proximidad, la trazabilidad de las materias primas y una gestión responsable de los recursos, así como la tradición familiar del restaurante.

En la categoría de restaurantes con un ticket medio inferior a 50 euros, el ganador ha sido The Rebel Pigs (Valencia), reconocido por su firme apuesta por el producto nacional y de cercanía, el trabajo con ganaderos que practican una cría responsable y el uso prioritario de materias primas locales y de temporada.

En la categoría superior a 50 euros, el premio ha recaído en Restaurante Versátil (Zarza de Granadilla, Cáceres). El jurado ha destacado su firme protagonismo del producto extremeño de temporada, así como su apuesta por una cocina de proximidad que pone en valor los recursos y sabores de la tierra desde una perspectiva contemporánea.

El palmarés se completa con Bar del Pòsit (Cambrils, Tarragona), reconocido como primer finalista para ticket medio inferior a 50 euros; La Lobita (Navaleno, Soria), primer finalista para ticket medio superior a 50 euros; Vapor Gastronòmic (Terrassa), segundo finalista para ticket medio inferior a 50 euros; y Arcano Restaurant (Barcelona), segundo finalista para la subcategoría de más de 50 euros.

Con esta cuarta edición, los Premios Restaurante con Esencia de American Express consolidan su papel como altavoz del talento independiente y del impacto positivo que los pequeños restaurantes generan en sus comunidades. Esta iniciativa reafirma el compromiso de la compañía con la restauración española y con proyectos que combinan excelencia gastronómica, innovación y una gestión eficiente de los recursos.

Además, se suma a otros programas mediante los cuales American Express ofrece un apoyo sostenido a los negocios locales en España. Un ejemplo claro es el programa Backing International Small Restaurants, que concede ayudas económicas directas a restaurantes independientes que marcan una diferencia significativa en sus barrios, preservan el patrimonio culinario y generan empleo local. Así como Shop Small, una iniciativa que nació con el fin de fomentar el consumo de los titulares de tarjetas American Express en los numerosos comercios participantes en la campaña, con el objetivo de impulsar el consumo local, que desempeña un papel crucial en la economía española.