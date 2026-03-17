La presidenta de la CHD sobre su brindis con una copa de la Diputación: "Rechazo cualquier insinuación de burla"

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, María Jesús Lafuente ,conversa con representantes de la comunidad de regantes de Ines y Eza, tras las inundaciones del Duero en Soria.Ical

Publicado por Víctor F. Moreno Soria Creado: Actualizado:

La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD), María Jesús Lafuente Molinero, está en el ojo del huracán del PP de Soria. Desde el capítulo de inundaciones debido al tren de borrascas que anegó zonas como Garray o San Esteban, los populares han culpado directamente a la responsable de la CHD de la gestión del desembalse de Cuerda del Pozo y de las riadas que se produjeron en algunas localidades.

Los senadores del PP de Soria ya adelantaron que llevarían a Lafuente a una comisión del Senado para que explicara los motivos de un desembalse que consideraban excesivo. En la semana que desembocaría en las elecciones, los populares llevaron una moción que salió adelante con sus votos y el de Vox para reprobar a Lafuente porque "se trasladaron cifras de desembalse de Cuerda del Pozo que no se cumplieron y fueron mayores y sin el aviso efectivo a los ayuntamientos» para activar medidas de protección, ocasionando numerosos daños por los desbordamientos.

Ese fin de semana, el PP, que ha pedido la dimisión de la responsable del organismo de la cuenca del Duero, se hizo eco de una fotografía de la presidenta en la que aparecía haciendo el gesto de un brindis con una copa de la Diputación, lo que interpretaron como una "burla" a cargo de Lafuente.

Lafuente ha salido este martes al paso de las acusaciones sobre esa fotografía de su estado de WhatsApp, "una función de la aplicación de mensajería que permite compartir de forma temporal imágenes o mensajes únicamente con un círculo cerrado de contactos personales" y añade que "no se trata de una red social abierta ni de un espacio público de difusión".

"La imagen corresponde a un momento de carácter estrictamente privado y su contenido no guarda relación alguna con las interpretaciones que se han difundido en los últimos días", señala.

En cualquier caso, rechaza "de forma rotunda cualquier insinuación de burla hacia las personas afectadas por las recientes inundaciones en la provincia. Quienes me conocen saben perfectamente que jamás trivializaría una situación que ha causado preocupación y perjuicios a muchos vecinos".

Lo cierto es que la gestión de Lafuente al frente de la CHD ha causado una fuerte polémica en filas populares. Aunque es cierto que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) debe emitir y emite alertas hidrológicas como parte de sus funciones de gestión de la cuenca, especialmente avisos por riesgo de inundación y crecidas de ríos, fuentes de la Subdelegación del Gobierno defendieron que el organismo, aunque emite los avisos técnicos, la gestión de los planes de Protección Civil y la alerta masiva a la población es competencia de las comunidades autónomas.

Es decir, el Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) de Soria es el organismo activado ante emergencias graves, que integra a representantes de administraciones autonómicas y estatales, y cuya función principal es dirigir, coordinar operaciones, evaluar riesgos y gestionar recursos humanos y materiales, incluyendo el gabinete de información. Además, los ayuntamientos deben contar igualmente con un plan contra las inundaciones.

En aquellas jornadas no se produjo ni una sola alerta a los móviles de los ciudadanos llamando la atención sobre las crecidas de los ríos y de que se abstuvieran de acercarse a las riberas, como sí se produjo en otros territorios del país.