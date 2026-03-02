San Esteban cifra en 2 millones los daños por las inundaciones

Publicado por Sandra Guijarro Soria Creado: Actualizado:

San Esteban de Gormaz (Soria) continúa evaluando las consecuencias de una de las crecidas del Duero más graves de los últimos años, un episodio que anegó calles, polígonos y zonas ribereñas tras el desembalse de la Cuerda del Pozo y que obligó a desalojar a numerosos vecinos.

El alcalde, Daniel García, cifra ya los daños entre 1,5 y 2 millones de euros y denuncia que la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) actuó «sin aviso y sin medida», dejando al municipio sin margen de reacción. «Si espero a estos, se ahoga la gente», afirma sobre la convocatoria del CECOPI, que llegó cuando el Ayuntamiento llevaba horas evacuando viviendas por su cuenta.

García relata que la jornada comenzó para él a las siete de la mañana y se prolongó hasta la medianoche, dedicada a sacar personas de sus casas y coordinar emergencias. Asegura que el desembalse se realizó sin previsión y que la CHD «no informó al Consistorio» en ningún momento. Critica además que, pese al error, el organismo defendiera su actuación «con cerrazón».

La tensión aumentó cuando la presidenta de la CHD y el subdelegado del Gobierno visitaron la localidad sin avisarle. «Me pareció una desfachatez institucional», afirma, y lamenta que no se reuniesen con el equipo municipal.

El balance de daños es amplio y afecta prácticamente a todas las áreas del municipio. Un polígono industrial quedó completamente inundado, afectando a cuatro empresas y a la zona de la ribera. El Ayuntamiento registra desperfectos en numerosos caminos, en el acceso al depósito municipal de aguas, en la depuradora, en los viales del polígono de la Tapiada, en las redes de alcantarillado y abastecimiento —donde varias tuberías reventaron—, así como en el grupo de presión y el depósito de Pedraja.

A ello se suman daños en la iluminación pública, parques, jardines y en las pasarelas de madera del entorno del río. «Si tengo que cambiar un kilómetro de alcantarillado, levantar calles, sustituir tuberías… son 400, 500 o 600 mil euros. La depuradora, otros 300 mil», detalla el alcalde.

García ha convocado reuniones con vecinos, agricultores y empresarios afectados para elaborar una valoración detallada y solicitar ayudas al 100%. Advierte de que las ayudas habituales, que cubren el 50% del coste, son insuficientes para un municipio de este tamaño y que «un 50% de dos millones de euros no nos dan las cuentas». También exige que la CHD asuma los daños derivados de su gestión y «que sufraguen los gastos porque la gente no tiene por qué adelantar dinero», recuerda, aludiendo a casos como La Palma o la DANA, donde muchas ayudas tardaron años en llegar.

Aunque el río ha bajado y la situación es más estable, el Ayuntamiento no puede limpiar las zonas ribereñas sin autorización de la CHD, lo que mantiene cerradas pasarelas y paseos. Las prioridades inmediatas son la depuración y abastecimiento de agua, la recuperación del polígono y la reparación de calles y redes de alcantarillado. «Toca hacerlo y ya está», resume García, que confía en que esta vez las administraciones «escuchen y echen una mano».