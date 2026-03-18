Apenas la mitad de los diputados provinciales venció en su municipio

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Los elecciones autonómicas del pasado domingo convirtieron al PSOE en el partido más votado de la provincia, gracias, pero no solo, al efecto ‘Carlos Martínez’ en la capital donde venció en 42 de las 48 mesas, pero también a un PP que fue la fuerza más votada en 130 de los 183 municipios de la provincia. No obstante, los resultados en los pueblos dejan algunas curiosidades y mirando desde la óptica de la Diputación destaca que solo la mitad de los diputados provinciales –13 de 25– fue ‘profeta en su tierra’.

Los datos son un poco sorprendentes para el Partido Popular de Soria que, como está explicado, venció en más de 130 de los 183 municipios es decir, más del 66% de los pueblos. Sin embargo, de sus 13 diputados en la Diputación provincial ‘sólo’ ganaron 5 en los municipios en los que son concejales o alcaldes. Las victorias correspondieron a la alcaldesa de Garray. María José Jiménez –por dos votos sobre el PSOE– y Jesús Elvira, con 8 puntos porcentuales de ventaja sobre el PSOE en San Leonardo. También hubo triunfo del alcalde de Vinuesa, Juan Ramón Soria con casi cinco puntos porcentuales sobre el PSOE.

Quizás los triunfos más contundentes correspondieron a los pueblos de la Ribera del Duero. El alcalde de San Esteban, Daniel García, logró un cómo triunfo en su municipio con 621 votos, prácticamente el doble que el PSOE, y el 42,50 % de los sufragios emitidos. Resultados parecidos para el alcalde de Langa de Duero, Iván Andrés con 156 votos por los 88 del PSOE y superando también el 40% de los votos en el municipio.

En el caso del PP también hubo alguna derrota algo sorprendente, como es el caso del municipio del presidente, Benito Serrano, que gobierna con una cómoda mayoría absoluta en Golmayo. En las autonómicas la victoria fue para el PSOE con 437 votos por los 417 votos del PP. No obstante, cabe matizar que en las anteriores autonómicas el resultado del PP había sido peor con 276 votos arrollado por Soria Ya como casi toda la provincia. Por tanto, aunque no logró la victoria, el PP mejoró sus resultados en Golmayo 6,5 puntos porcentuales.

Tampoco hubo victoria para el PP en otros municipios donde Gobierna como Ólvega, donde ejerce como alcaldesa la diputada Elia Jiménez, o Berlanga de Duero, con Enrique Rubio al frente del Ayuntamiento. En la lista de derrotas de diputados del PP en sus pueblos hay que apuntar también al alcalde de Quintana, Sergio Frías, la regidora de Valdeavellano, Laura Prieto y, por estrecho margen de un voto, a Jesús Ángel Peregrina en Arcos. Por último, Saturnino de Gregorio y José Antonio de Miguel, perdieron en la capital y Almazán donde ejercen de concejales.

En el caso del grupo socialista en la Diputación, que está formado por 11 diputados provinciales cabe destacar que el porcentaje de victorias en sus municipios es mucho más alto ya que suman 8 victorias en las elecciones del pasado domingo.

Una de las más claras es la de Carlos Martínez, alcalde de Soria, y candidato del PSOE a la Presidencia a la Junta que volvió a demostrar su tirón electoral en la capital. Es en la ciudad donde el PSOE cimentó su victoria electoral en la provincia. Algo más sorpresiva es la victoria de Esther Pérez, portavoz del PSOE en la Diputación y número 2 de la candidatura que esta vez sí logró vencer en La Póveda, donde es concejala.

En la columna de victorias también hay que apuntar al alcalde de Borobia, José Javier Gómez Pardo y a Carlos Llorente que es concejal del equipo de Gobierno en Covaleda. Ejerciendo de concejales en la oposición, hay que apuntar triunfos a José Manuel Yubero en Berlanga de Duero, Pilar Hernández en Golmayo y Belén Antón en Muriel de la Fuente. En el apartado de derrotas destacan la de Jesús Manuel Alonso en Ágreda, donde es alcalde, y de los concejales Juanjo Delgado de Cubo de la Solana y José Peñalba en El Burgo –aunque el socialista fue la lista más votada en las municipales–.

Por último, el único diputado de Vox en la Diputación, Eduardo Álvarez, concejal en Abejar, tuvo que conformarse con el tercer puesto en su pueblo por detrás de PSOE y PP.