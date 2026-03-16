La noche electoral en imágenes: pasamos por las sedes de los principales partidos de Soria

Aspecto en las distintas sedes en la noche del 15-M MARIO TEJEDOR / MONTESEGUROFOTO
La noche electoral en imágenes
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