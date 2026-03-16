La noche electoral en imágenes: pasamos por las sedes de los principales partidos de Soria

Publicado por Mario Tejedor Soria Creado: Actualizado:

Un Carlos Martínez triunfalista marcaba las caras más alegres de la jornada, aunque como él mismo afirmaba "no estoy contento", pues el candidato del Partido Popular, será con toda probabilidad quien presida la Junta de Castilla y León. El PSOE gana las elecciones autonómicas en Soria con un crecimiento de 14 puntos y 6.000 votos más en Soria, que les sirven para, sumados a la acumulación de votos en toda la comunidad, recuperar el poder electoral perdido en los últimos años.

En sede popular la alegría era contenida, resisten bien el empuje del candidato soriano a presidir la Junta ytambien suman 5 puntos en su haber, pese a ello, se quedan como estaban con Rocío Lucas como única parlamentaria.

Las caras más largas las encontramos en Soria Ya, cuyos malos resultados les hacen perder dos parlamentarios y quedarse solamente con Ángel Ceña como único procurador.

El caso de Vox resulta más contradictorio, pues aunque lograron por primera vez conseguir parlamentario desde Soria, no se pudo acceder a su sede para compartir la noche con la formación verde.