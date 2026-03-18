Ofensiva sindical para torpedear el ERTE de Ondara en Soria con una huelga

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

El hartazgo de los trabajadores, y de los sindicatos, con Ondara Directorships es máximo y desde la parte social se está poniendo en práctica una ofensiva con todas las herramientas legales a su alcance para boicotear los planes del propietario, David Engel, de aplicar un nuevo Expediente de Regulación de Empleo (ERTE) y ni siquiera contemplar algún tipo de complemento. Esa ofensiva se traduce en una convocatoria de huelga indefinida a partir del día 27, que es el mismo día que comenzaría el ERTE. Además, se ha instado a los trabajadores reclamar por vía judicial las deudas de la empresa –dos nóminas– y se elaborará un informe sobre la «mala fe» del ERTE con el objetivo de que la autoridad laboral lo tumbe, según confirmaron los representantes de UGT y CCOO, Pablo Soria y Amor Pérez.

Ayer hubo reunión por el ERTE. El plan de la empresa es parar la producción, como ya informó este medio y por eso el expediente afecta a toda la plantilla. Ya se están arrancando las plantas de cannabis en espera de nuevas semillas compradas en Canadá. Cuando lleguen, supuestamente, irán desafectando trabajadores del ERTE para reiniciar el cultivo.

Lo primero, la huelga. Tras la reunión de ayer entre empresa y sindicatos enmarcada en las negociaciones del ERTE, hoy habrá un nuevo encuentro, en este caso en el SERLA por la convocatoria de huelga indefinida presentada desde UGT para activarla a partir del día 27. El movimiento busca la mediación para tratar de frenar el ERTE. Si no hay acuerdo la huelga comenzaría el día 27 y daría el derecho a los trabajadores a no volver a su puesto de trabajo cuando sean reclamados por Ondara para plantar las semillas. Esto podría complicar el regreso a la actividad de la empresa, pero es la respuesta a la «falta se sensibilidad» de Ondara con sus trabajadores, muchos de los cuáles ha agotado las prestaciones por desempleo y que en el nuevo ERTE no tienen ningún tipo de complemento.

Lo segundo, las reclamaciones. A modo resumen, tanto UGT como CCOO consideran que el futuro de Ondara pasa irremediablemente por la salida de su propietario, David Engel. Desde los sindicatos se ha trasladado a los trabajadores que están en su derecho a acudir a la vía judicial para reclamar las nóminas adeudas y los complementos del ERTE ya terminado. También pueden intentar por vía judicial la extinción de la relación laboral. Si los empleados dan el paso, en el juzgado podrían coincidir con otras reclamaciones por las deudas acumuladas con proveedores. Un volumen elevado podría propiciar la declaración de un concurso de acreedores que forzara la venta de Ondara.

Por último, los sindicatos trabajan en un completo informe para tumbar el ERTE aduciendo la «mala fe» de la empresa. Hay varios argumentos en este sentido que se pondrán en manos de la Inspección de Trabajo para su evaluación y aprovechando que ahora la autoridad laboral tienen un papel más activo en los ERTEs ya que no solo se limita a informar sino que puede llegar a rechazarlo. Las principales armas de los sindicatos son la acumulación de ERTEs, recordando que ya hubo un primero en 2021, y luego otro en 2022 que tuvo seis prórrogas hasta febrero del 2026. Precisamente, el nuevo ERTE se presenta apenas unos días después de que finalizara el anterior. Sí Ondara hubiera optado por una prórroga tendría que mantener los complementos pactados, pero al presentar un nuevo expediente ha obviado esos complementos.

Los sindicatos también consideran que hay otras opciones «menos lesivas» para los trabajadores antes que el ERTE porque la plantilla acumula más de 100 días de vacaciones no disfrutadas. Además, se pondrá de nuevo de manifiesto que se deben dos nóminas a la plantilla.

«Es escenario es malísimo», reconocen los sindicatos. Todo este proceso coincide con la tramitación de la renovación del permiso de cultivo de cannabis que Ondara debe hacer de forma anual y que, ahora mismo, es la única cuestión que da esperanza de que la empresa pueda tener un futuro.