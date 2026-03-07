Iberaval pide a Ondara más aclaraciones por el aval y la firma se asoma al abismo

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

Ondara Directorships se acerca peligrosamente al abismo del cierre de las instalaciones y el colapso de la iniciativa que pretendía producir cannabis con fines medicinales en Garray. El procedimiento para lograr un aval financiero a través de Iberaval para que la firma tuviera acceso a financiación y, por tanto, liquidez para afrontar pagos, está bloqueado. Esta misma semana la sociedad de garantía solicitaba a Ondara «nuevas aclaraciones» que retrasan la concesión del aval, según aseguró la propia empresa. Durante este proceso se ha llegado a ofrecer el invernadero, valorado en unos 25 millones, como «garantía» para el aval, pero no ha sido suficiente y la amenaza de un corte eléctrico o la salida del personal de seguridad obligaría a cerrar la empresa.

La situación es «crítica» insiste el propietario, el empresario estadounidense David Engel. Apenas hay margen. Tal y como ha publicado este medio, es el pasado verano cuando la situación de Ondara da un cambio radical. La situación de la empresa se desbloquea y sus propietarios mantiene reuniones con Gobierno y Junta para acelerar el proceso de licencias y explorar la posibilidad de acceder a financiación pública.

De forma resumida, la Junta traslada a Ondara, siempre según Engel, que está dispuesta a posibilitar esas ayudas siempre que se cumplan 3 compromisos: Reactivación de la actividad, nuevas inversiones y recuperación del personal de Ondara. Engel sostiene que ha cumplido esos tres objetivos. La planta está en marcha, nuevos inversores aportaron unos 2 millones de euros, convencidos gracias a la promesa de apoyo institucional, y se ha ‘rescatado’ al medio centenar de trabajadores en ERTE.

Hace un mes se alcanza el acuerdo de que Ondara recibiría un aval por parte de Iberaval para acceder a al entorno de 1,5-2 millones de euros de financiación bancaria, siempre supeditado a la entrega de la documentación que requiere la sociedad de garantía. El proceso ha encallado en este punto.

Fuentes de Ondara indican que la decisión de Iberaval se está retrasando «de forma injustificada», según consideran y que está influyendo el periodo electoral. La empresa explica que en primera instancia se pidió nueva documentación, que se aportó, y que la siguiente semana se solicitaron «nuevas garantías» para las que se llegó a ofrecer el invernadero, propiedad de Engel a través de otra sociedad. Desde Ondara explican que el jueves debía llegar la respuesta definitiva, pero no fue así.

Las nuevas aclaraciones, según Ondara, están vinculadas a los procesos judiciales que afectaron a Engel y al antiguo responsable de la planta, George Campbell. El propietario insiste en que ese procedimiento está finalizado y que «no afecta» a la situación de la empresa. Engel recalca que es necesario contar ya con una respuesta definitiva, en sentido positivo o negativo, y sospecha que, de ser negativa, podría retrasarse hasta después de las elecciones. 10 días que para Ondara serían demasiados más aún cuando otras opciones que se exploran –nuevos inversores o incluso una hipoteca sobre el invernadero– tardarían más en materializarse.

«Big risk», que traducido al español, es gran riesgo. Esa es la situación que afronta Ondara. Engel insiste que no se valoran los «esfuerzos» que se han realizado desde el rescate de Aleia, el mantenimiento de sus casis 300 empleos y las deudas con la Seguridad Social. Ahora mismo el aproximadamente medio centenar de trabajadores acumula dos nóminas impagadas –sí se abono la pequeña cantidad de la extra– y la situación aún está lejos de normalizarse. Es más, podría empeorar con nuevos expedientes temporales o despidos.

Engel reitera que ahora mismo solo necesita un «pequeño apoyo» para un proyecto que ya cuenta con los permisos necesarios para el cultivo, unas instalaciones de primer nivel y contratos que aseguran la venta de la producción. En este contexto, afirma que Ondara es una oportunidad «única» para contar en Soria con una de las empresas más importantes del sector de la producción de cannabis con fines medicinales y que «a corto y medio plazo» podría elevar su plantilla por encima de los 200 trabajadores.