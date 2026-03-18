Hacienda lo aclara: así afecta el IVA a los autónomos de Soria en 2026

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La Agencia Tributaria ha aclarado las principales novedades en IVA para autónomos en 2026, haciendo un especial hincapié en la prórroga de regímenes especiales que benefician a los profesionales autónomos de Soria. Estas medidas pretenden mantener la estabilidad fiscal para los pequeños negocios rurales, evitando cambios burocráticos.

Novedades clave en IVA para autónomos 2026

Hacienda prorroga para 2026 los límites excluyentes de los regímenes simplificado y especial de agricultura, ganadería y pesca (REAPG) en IVA, elevados hasta 250.000€ en ingresos para ciertos sectores. Esto permite a más autónomos en Soria, como ganaderos, truficultores u hosteleros que usan el sistema de módulos, a seguir pagando cantidades fijas de IVA cada trimestre sin tanto papeleo ni cálculos complicados.

Ejemplo Régimen Simplificado: un dueño de un bar factura 120.000€ al año y paga una cuota fija de IVA cada tres meses, por ejemplo, unos 2.500€ por módulos de mesas y personal), sin calcular facturas una por una, ni declarar IVA detallado mensualmente.

Ejemplo Régimen Especial (REAPG): un ganadero de vacas en Numancia con 50 reses tributa por una cuota fija anual basada en el número de animales (pongamos, por ejemplo, 1.200€), sin cobrar IVA a carnicerías ni hacer liquidaciones trimestrales complicadas.

Más novedades: la norma europea del IVA (Directiva 2020/285, que liberaría de presentar los modelos 303 y 390 a aquellos autónomos que facturan menos de 85.000€ al año, no entra en vigor en España porque aún no se ha aplicado. En su lugar, la orden ministerial de Hacienda mantiene los mismos módulos e índices de IVA que en 2025, pero con un descuento del 5% en el rendimiento neto para pagar menos, lo que da tranquilidad en este año de cambios.

Impacto específico en autónomos de Soria

En Soria, la prórroga beneficia especialmente a los autónomos en agricultura y REAGP al elevar los umbrales de ingresos y compras a 250.000€, mientras los módulos generales se mantienen en 150.000€. Ya expiró el plazo para renuncias en febrero, así que los autónomos sorianos acogidos a regímenes simplificado, REAGP o módulos se quedan en ellos durante lo que queda de año.

Obligaciones trimestrales de IVA, modelo 303

Los autónomos que pertenezcan al régimen general presentan el modelo 303 trimestral del día 1 al 30 del mes siguiente: primer trimestre hasta el 30 de abril, segundo hasta el 30 de julio, tercero hasta el 30 de octubre y cuarto hasta el 30 de enero de 2027.

Para quienes quisieron renunciar o revocar el régimen simplificado o REAGP en 2026, las opciones de diciembre 2025 o enero 2026 (modelo 036 hasta 16 febrero) ya aplican y están en vigor desde marzo. Para módulos, el plazo era hasta 31 diciembre 2025 o implícito con primera declaración directa de 2026. Verifica elegibilidad con simulador AEAT para confirmar tu situación actual.