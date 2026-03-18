Adif 'acelera' el regreso del tren a Soria al verano

El túnel de Torralba es una de las infraestructuras en las que se está actuandoHDS

Publicado por José Sosa Soria Creado: Actualizado:

En apenas unos días se cumplirá un año con el servicio ferroviario suspendido en la provincia con motivo de las obras de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza y por fin llegan buenas noticias desde el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF). La previsión es que el servicio esté operativo al principio del verano. Adif contempla que las obras del nuevo sistema de señalización concluyan en el segundo trimestre del año y una vez completadas solo restaría programar la formación de los maquinistas para poder recuperar el servicio entre Madrid y Guadalajara, Soria y Zaragoza, según informó Adif.

Cabe recordar que el servicio se suspendió el 1 de abril de 2025 con previsión de regreso para finales de 2025. Un primer retraso en las obras llevó la vuelta del tren a finales de marzo y a finales de febrero se tuvo conocimiento de más contratiempos en las obras lo que llevaban el regreso del tren a otoño. La información oficial difundida ayer por Adif adelanta esos plazos y aunque no pone fecha exacta la vuelta del único tren de Soria, si anticipa que podría ser en torno al mes de julio.

"La suspensión del tráfico ferroviario y el servicio alternativo por carretera se prolongarán hasta que concluya la instalación de los nuevos sistemas de señalización, previsiblemente a lo largo del segundo trimestre del año. Una vez operativas las nuevas instalaciones, Renfe realizará la preceptiva formación de maquinistas y, finalmente, se recuperará el servicio ferroviario que une Madrid con Guadalajara, Zaragoza y Soria", explicó ayer Adif.

A través de un comunicado de prensa recordaban que se está impulsando "la adaptación de la línea ferroviaria convencional Madrid-Zaragoza a los futuros servicios de Autopista Ferroviaria" con una inversión movilizada de más de 330 millones, destinada "a diversas actuaciones que incrementan, asimismo, la fiabilidad y operatividad de la infraestructura, beneficiando a todos los tráficos".

Estas actuaciones "responden al interés del sector logístico por establecer sinergias entre el transporte de mercancías por carretera y por ferrocarril, permitiendo que tráilers o semirremolques se desplacen a través de la línea ferroviaria sobre vagones especializados", señalan añadiendo que "en el escenario final, se habilitará un corredor que conectará Zaragoza con el puerto de Algeciras, con unas inversiones movilizadas que ya superan los 650 millones, dinamizando los tráficos de mercancías por ferrocarril en un eje estratégico para la cadena logística".

En paralelo a la adaptación de gálibos y ampliación de vías de apartado, se avanza en la implantación del Bloqueo Automático Banalizado (BAB) entre Guadalajara y Calatayud. "Este hito supondrá la modernización completa de la señalización entre Madrid y Soria, tras la puesta en marcha de nuevos sistemas de bloqueo, en 2024, entre Soria y Torralba".

El BAB "permite circular en ambos sentidos en líneas de doble vía" por lo que "se optimiza de manera notable la capacidad de la infraestructura, especialmente ante incidencias en una de las vías".

"La instalación de este sistema es compleja", ya que "conlleva renovar todas las instalaciones de seguridad asociadas a la señalización (enclavamientos, sistemas de detección y protección de tren, señalización fija y luminosa e integración en el centro de Control de Tráfico Centralizado)". Las obras son incompatibles con la circulación, por lo que fue necesario suspender los servicios ferroviarios que unen Madrid con Guadalajara, Zaragoza y Soria en abril de 2025. En ese momento Renfe puso en marcha un plan alternativo por autobús para garantizar la movilidad de los viajeros. Las mercancías siguen circulando por ferrocarril, empleando itinerarios alternativos.

Los trabajos se encuentran muy avanzados, habiendo concluido prácticamente la adaptación de estructuras (26 túneles y 40 pasos superiores) y el montaje de nueva vía, mientras se despliegan las instalaciones de señalización y gestión de la circulación. Los sistemas de señalización deben comenzar a instalarse con el resto de obras próximas a su conclusión, ya que éstas interferirían en su desarrollo.

Por su parte, la adaptación de estructuras se vio afectada por situaciones sobrevenidas, que requirieron extender los plazos programados. Así, en la ampliación del gálibo de los túneles ubicados en el entorno de Sigüenza fue necesario desplegar sistemas constructivos para reforzar la seguridad, dada la compleja geología de la zona. Además, las obras se demoraron por la presencia de nidos de águila en las proximidades. Por su parte, el túnel de Torralba se vio afectado por la presencia masiva de agua, debida a las abundantes lluvias del otoño y la primavera pasados, que alimentaron los acuíferos.